Karely Ruiz responde a las críticas por "pedir" regalos a sus fans para su bebé

Hace unos meses, Karely Ruiz compartió con sus seguidores la sorpresiva noticia de su embarazo, expresando su gran felicidad por esta nueva etapa en su vida a pesar de las criticas y malos comentarios. Por ello nuevamente está causando controversia luego de que anunció que crearía una lista de regalos para su bebé.

“Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio. No toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes”, publicó en su cuenta de Instagram inicialmente.

La reacción en línea no se hizo esperar, y muchos usuarios criticaron a la modelo de OnlyFans por estar dispuesta a aceptar obsequios, a pesar de su considerable fortuna; pero ella no se quedaría callada, pues salió a defenderse y demostrar su indignación.

INSTAGRAM/KARELYRUIZ

En respuesta a las críticas, Karely Ruiz se mostró en una historia de Instagram aclarando que no había creado la lista de regalos con la intención de aprovecharse de sus seguidores, ya que el dinero no es un problema para ella. “Oigan, qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada, que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, buenos conmigo, que me quieren regalar algo, le quieren obsequiar algo a la niña y es super bien recibido”, explicó.

Además de eso la modelo replicó señalando que cuando se trata de ayudar siempre le piden que coopere económicamente, pero a la hora de recibir no están tan de acuerdo, señalando la "hipocrecía":

“Nada les embona, pero no pase algo, porque luego luego de: ‘ayuda acá, Karely’ ahí se les olvida... ahí no hay hate para Karely. Gracias a Dios me va super bien y mi hija va a tener todo, ya tiene todo, pero no le veo el problema, pero la gente siempre tira. Qué novedosos”.

BB