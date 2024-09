La superestrella de la música, Taylor Swift, inició oficialmente su era Kamala Harris.

Poco después de que la candidata demócrata y el expresidente Donald Trump terminaran su primer, y probablemente único, debate presidencial este martes por la noche, Taylor Swift, quien se acerca al final de su gira mundial “The Eras Tour”, publicó un largo mensaje en Instagram anunciando su apoyo a Harris, así como un enlace a un sitio web de registro de votantes.

Incluyó una foto de ella sosteniendo a su gato Benjamin Button, y firmó el mensaje como "Childless Cat Lady" (La señora de los gatos sin hijos), una referencia a los comentarios de 2021 hechos por JD Vance, el compañero de fórmula de Trump, sobre cómo las mujeres sin hijos realmente no tienen interés en el futuro del país.

No es la primera vez que Swift se mete en la política, pero pone fin a meses de especulación sobre si elegiría un bando en la candidatura presidencial de este año.

Esto es lo que debes saber:

En su publicación de Instagram, Swift dijo que votaría por Harris , porque Harris "lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que las defienda".

"Creo que es una líder firme y talentosa, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos", escribió.

Swift, también dijo que su respaldo a Harris fue motivado, en parte, por la decisión de Trump de publicar imágenes generadas por inteligencia artificial, que sugerían que ella lo había respaldado. Uno mostraba a Swift vestida como el Tío Sam, y el texto decía: "Taylor quiere que votes por Donald Trump". Las publicaciones de Trump "me llevaron a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante", escribió Swift.

En respuesta, Trump le dijo a "Fox & Friends", este miércoles, que Swift es "una persona muy liberal" que "parece siempre respaldar a un demócrata y probablemente pagará un precio en el mercado".

Swift no coordinó su respaldo con la campaña de Harris, según dos altos funcionarios de la campaña, que hablaron bajo condición de anonimato, para discutir la postura de la campaña sobre Swift. Su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, parecía sorprendido por la noticia cuando se le presentó durante una entrevista con MSNBC.

Sin embargo, aunque el equipo de Harris dice que la publicación de Swift no fue coordinada, estaban preparados para la eventualidad, y en cuestión de minutos replicaron el mensaje de Instagram de Swift en los canales de la campaña, y lanzaron un brazalete de la amistad Harris-Walz al estilo de Swift en su tienda, que se agotó rápidamente.

Taylor Swift con el partido demócrata

Swift apoyó al demócrata Joe Biden, incluso publicó una foto en las redes sociales de ella sosteniendo galletas de Biden 2020, y diciendo que apoyó a Harris en su debate contra el entonces vicepresidente Mike Pence.

Swift también criticó abiertamente a Trump, diciendo que había avivado "los fuegos de la supremacía blanca y el racismo".

La cantante rompió por primera vez su larga negativa a hablar de política en 2018 , al apoyar al candidato demócrata al Senado de Tennessee en ese momento, Phil Bredesen, quien se postulaba contra la republicana Marsha Blackburn.

Fue su crítica a Blackburn lo que se destacó en su respaldo, donde Swift, que está registrada para votar en Tennessee, criticó la oposición de la republicana a ciertos derechos LGBTQ+, y su voto en contra de la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer en 2013.

" En el pasado, he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas , pero debido a varios eventos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, ahora me siento muy diferente al respecto", escribió Swift en Instagram en ese momento.

Blackburn finalmente ganó las elecciones en el conservador Tennessee, pero el respaldo consolidó a Swift como una fuerza política influyente.

El documental de Netflix de 2020, "Miss Americana", capturó varios puntos de inflexión dramáticos para Swift, pero uno de los más reveladores involucró conversaciones detrás de escena que estaba teniendo con su familia, antes de hablar en contra de Blackburn, en la carrera por el Senado de 2018.

Su padre advirtió contra ello, citando un posible impacto económico y preocupaciones de seguridad. Y su publicista dijo que Trump podría ir tras ella.

"Estoy diciendo ahora mismo que esto es algo que sé que es correcto", le dijo a su equipo. "Necesito estar en el lado correcto de la historia".

En la película, Swift dijo que su deseo de meterse en la política, se despertó después de que contrademandó con éxito a un locutor de Denver, que la manoseó durante un encuentro antes de un concierto.

"No es que quiera meterme en esto", dijo en el documental, "Es sólo que no puedo, no en este momento. Algo es diferente en mi vida, completa e inmutablemente diferente desde el juicio por agresión sexual el año pasado . Ningún hombre de mi organización o de mi familia entenderá nunca cómo fue eso".

La relevancia de su respaldo

El respaldo de Taylor Swift no siempre se traduce en victorias. En 2018, Blackburn ganó por un cómodo margen. En ese momento, AP VoteCast encontró que entre los votantes de Tennessee ese año, el 55% de los demócratas, y solo el 19% de los republicanos dijeron que tenían una opinión favorable de Swift.

Cabe destacar que Swift es originaria de Pensilvania, un campo de batalla crucial que será fundamental para que cualquiera de los candidatos presidenciales tenga posibilidades de ganar. Sin embargo, no está claro cuánta influencia podría tener entre sus votantes.

Si bien es popular en todo el país, su influencia es especialmente fuerte entre los demócratas. Una encuesta de Fox News, de octubre de 2023, encontró que el 55% de los votantes en general, incluido el 68% de los demócratas, dijeron que tenían una opinión favorable de Swift. Los republicanos estaban divididos, con un 43% que tenía una opinión favorable y un 45% una desfavorable.

Swift podría hacer historia en los Premios MTV a los Videos Musicales este miércoles, donde podría convertirse en la artista más premiada. La gala es conocida por alentar a los jóvenes a registrarse para votar, y si Swift asiste, podría reiterar su apoyo a Harris.

