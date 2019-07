Julian Monterrey se estrena como director

El actor Julian Monterrey presenta su primer largometraje: “Miami Rogue”. La producción fue hecha en Florida, detalle que el actor platicó en entrevista: “Siempre quise dirigir una película en Miami. Es el primer largometraje que dirijo. Esa fue la inspiración, la locación, además de querer contar una historia de amor. Trata sobre un exboxeador atormentado por su pasado y contratado por el FBI para robar a la delincuencia organizada. También es un romance, todo enmarcado en el bello paisaje de Miami”, ciudad en la que el también cineasta disfrutó filmar, ya que “la fotografía fue hermosa. Grabar tomas con drones en Miami es genial. Hay grandes tomas, fue un placer esa parte”.

Además de dirigir la cinta, Julian interpreta a Ace Verden, el exboxeador: “Fue duro, porque estuve involucrado en todos los aspectos de la película. Estuve viviendo en el personaje todo el tiempo, como actor, director, editor y guionista. Diría que es una cinta con una cierta oscuridad en el personaje, tiene algo de dramático. Viví en ese personaje poco más de un año”.

En términos del trabajo cotidiano, rodar la cinta fue también un reto al ser una producción independiente: “No hay tanta gente profesional para el crew. Tuve que hacer muchas cosas por mí mismo, a veces el camarógrafo no se presentaba, así que tenía que tomar las riendas, además de actuar y dirigir, corriendo de un lado a otro. También me hice cargo de la iluminación, del sonido. A ratos fue un tanto abrumador. Pero hubo un lado bueno, cuando lo logré me di cuenta de que tengo buenas habilidades y entendimiento de cómo se hace una película y todos sus aspectos”. Por ello el cineasta está seguro que continuará dirigiendo: “El siguiente proyecto podría ser una comedia, o una secuela a ‘Miami Rogue’, o una serie. Depende de los tratos que haga”.

Emprender en el cine

La forma independiente en que Julian Monterrey trabajó “Miami Rogue” es un ejemplo de emprendurismo en el cine, algo que recomienda a los actores y directores en ciernes: “La gente puede ir a la escuela de cine si quieren, pero no creo que sea necesario. Me parece que lo mejor que se puede hacer es tomar la cámara y empezar a filmar. Primero unos cortos, luego de varios que queden bien ya pueden aventurarse y hacer algo más largo. Háganlo paso a paso. Creo que la mejor forma de aprender algo es haciéndolo. Aunque mucha gente no tiene lo necesario para aguantar todo el proceso. Hay cientos de cosas, sé que hay muchas películas independientes que se comienzan a trabajar y no se terminan. Hay mucha competencia para ser actor, a mucha gente le cansa ir a audiciones, no les gusta. Creo que emprender es una mejor forma de hacerlo”.

Además de hacer él mismo la película, Julian explora nuevos modelos de distribución de las cintas, pues “Miami Rogue” está disponible on demand en la plataforma Vimeo: “Tenemos las plataformas digitales, tienen su lado bueno: es una gran oportunidad. Si se sabe de márquetin en línea ya no es necesario un intermediario como el distribuidor o las salas de cine. Se pueden hacer las cosas por uno mismo, que es genial. Lo estamos probando, estamos tratando con distribuidores para saber qué otros caminos tomará. Muchas veces el distribuidor quiere tener la exclusividad, tiene que ser una buena oferta”.

Saber más

La película “Miami Rogue” ya se puede ver a través de on demand en la plataforma de streaming, Vimeo.