Joven llora tras no quedar en su primera opción del Comipems y se hace viral

Un video en redes sociales se volvió viral luego de que una adolescente compartiera su reacción al conocer los resultados de admisión que le arrojaban que no había quedado en ninguna de sus primeras opciones de preparatoria.

Este viernes 9 de agosto se dieron a conocer los resultados del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), por lo que miles de jóvenes expresaron su sentir en redes sociales con respecto a la espera de la Gaceta Electrónica de Resultados 2024.

Uno de estos casos es el de una joven que anteriormente había compartido un video en el que dice sentirse nerviosa por la espera de los resultados de la Comipems.

Por lo que en su último video publicado en su cuenta de TikTok con el usuario de "xml_1309", tiene como descripción: "El feeling de no quedarte en la escuela que querías no se lo deseo a nadie" , en el que se puede observar a la joven siendo consolada por su madre mientras rompe en llanto, luego de que no puede evitar expresar su tristeza por no haber sido aceptada en la escuela de su preferencia.

La chica había mencionado que sus primeras opciones eran Prepa 9, Prepa 5, Prepa 6 y CCH, externando que esperaba quedar en alguna de estas opciones; luego de que este video se volvió viral otros aspirante comentaron su experiencia con los resultados, externando que no habían quedado en su institución de preferencia.

Por otra parte, para consultar los resultados es necesario contar con número de folio de registro y CURP a la mano para ingresarlos al único portal oficial de Comipems.

