José José sí pudo haber hablado en sus últimos momentos de vida y si estuvo internado en un auspicio, sería porque ya no se podía hacer nada por mantenerlo con vida, sólo quedaba esperar su fallecimiento.

Ante la incertidumbre sobre la muerte de "El Príncipe de la Canción" y de las declaraciones hechas por su hija Sarita, al comentar que sus últimas palabras fueron que continuará con su carrera como cantante, aunque se le hubiera realizado una traqueotomía, si pudo haber dicho sus últimas palabras.

"Con un tubo en la tráquea la única forma es tapándose con la mano para que el aire siga su curso hacia arriba y salga la voz, obviamente no sale una voz normal", dijo en oncólogo Luis Ferbeyre.

De acuerdo con la compositora Lolita de la Colina y amiga del intérprete que declaró que estuvo internado en un auspicio y le administraban Valium y no en un hospital como lo afirma su hija.

El doctor explicó durante la entrevista que las personas que se internan en un hospicio, son aquellas que ya se encuentran en una fase terminal y solo esperan su deceso.

"Si es posible darle un sedante, se le llama sedación paliativa, que ya es cuando los pacientes tienen mucho dolor y mucha agonía, es para que los pacientes estén más tranquilos", comentó.

De acuerdo al especialista, hay muchos tipos de cáncer de páncreas, hay algunos que permiten que las personas vivan muchos años, pero existen otros que son muy agresivos, que las personas solo viven un año y desafortunadamente son los más comunes.

"Primero para el tratamiento se considera la operación, pero por lo regular cuando la gente llega ya el cáncer está muy avanzado y no se puede operar Y si sucede esto lo que sigue es la quimioterapia y después la radiación paliativa, pero esta ya no es para curar si no para alargar la vida", explicó.

No sabemos el tipo de cáncer el cual sufría "El Príncipe de la Canción", pero es un hecho que fue un cáncer agresivo que solo le permitió vivir dos años y medio desde que le diagnosticaron la enfermedad.

AC