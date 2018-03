Jorge D'Alessio cuenta en Instagram cómo fue asaltado

El cantante Jorge D'Alessio narró a sus seguidores en Instagram el asalto y agresión que sufrió el fin de semana.

D'Alessio comentó que el sábado acudió a un festejo de cumpleaños en un Party Bus y ya en la madrugada llegaron a un lugar de la colonia Condesa y aclaró que poco después decidió irse.

"Quería pedir un Uber, pero no había ninguno disponible. Pregunté si la base que está enfrente era segura, me dijeron que sí. Tomé este taxi y al subirme le dije hacia donde íbamos", explicó el hijo de Lupita D'Alessio, quien también señaló que no había bebido mucho y tampoco le especificó al taxista su dirección.

"(Le dije) vete por aquí y me ofreció una botella de agua, algo que es común en Uber o Cabify, esto era un taxi de sitio. Me da un poco de coraje porque siempre le digo a mi hija que nunca acepte bebidas. Estaba cansado y se me hizo un gesto amable y pues tomé el agua. Fue poco lo que bebí y en menos de diez minutos estaba inconsciente", relató.

D'Alessio dijo que lo último que recuerda es que le dijo al taxista que no iba por el rumbo adecuado y él le respondió que se habían tenido que desviar.

El integrante de Matute terminó tirado en el suelo una vez que lo habían despojado de sus cosas y otro taxista lo ayudó. Como pudo, vía Twitter, Jorge pidió ayuda a su esposa, Marichelo, y su hermano Ernesto vio el mensaje.

Ya cuando estaba en un hospital de Interlomas, los médicos le dijeron que por las heridas que presentaba indicaban que el taxista abrió la puerta del vehículo y lo arrojó del taxi.

D'Alessio mostró las heridas en su rostro e indicó que se rompió el hueso debajo del dedo meñique.

El cantante fue drogado con GHB. En el hospital le comentaron que reciben ahí, por lo menos, dos casos diarios de personas que son drogadas con esa sustancia.

"Lo están utilizando y no nada más es en una bebida, lo pueden utilizar hasta en una revista o folleto porque hay en forma de polvo, y en menos de 10 minutos quedas totalmente inconsciente".

Este miércoles por la mañana, en su cuenta de Twitter, D'Alessio agradeció por un día más de vida.

GC