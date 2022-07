Johnny Orlando promociona sencillo tras actuar en México

El joven cantante, compositor, vlogger y actor de origen canadiense, Johnny Orlando, llegó a nuestro país con un nuevo sencillo bajo la manga, se trata de “Blur”, una canción pop con tintes “frescos” para la industria, y con un video –filmado en Canadá– que se conecta con otros de sus temas; ahora, su pasada presentación en el Lunario del Auditorio este pasado sábado 9 de julio confirmó el talento de quien hoy llaman “la promesa del pop” en su país.

Así, Orlando comenzó muy joven su carrera y, revela, desde la pre-adolescencia inició con su canal de Youtube y supo que quería “hacer esto por el resto de mi vida”; de esta forma, decidido a “ser un artista”, su deseo creciente de tocar en estadios, “hasta agotar shows por todo el mundo”, le parece una “transición natural”, a pesar de que “toma mucho tiempo”.

De hecho, su inquietud se manifestó en redes desde muy pequeño, con apenas 8 años de edad, durante una navidad descubre los canales de videos en los que la gente “sube” covers y demás cosas, “así que solo lo intentamos –mi hermana y yo– y fue divertido. Fue divertido. Nadie me obligaba a hacer nada. Podría haber parado cuando quisiera, pero seguí haciéndolo porque era divertido”.

Orígenes del artista

Para el joven estrella, a pesar de que le “tomó algunos años conseguir seguidores”, llegó a 100 mil con relativa rapidez en Youtube, pero en Instagram y Twitter pasaron casi once años para llegar a ese punto. “Nunca ha habido un ascenso meteórico. Siempre ha sido muy gradual. Creo que solo se trata de mantenerlo y consistencia y persistencia y conectando con mis fans”, refiere.

Asimismo, Orlando toca el piano, la guitarra, la batería y la trompeta, lo que aprendió de forma autodidacta, lo que le interesó para “poder decirles a los productores lo que quería”, y a eso sumó el “mezclar voces y grabarme”, pues su idea de ser artista consiste en “poder articular a lo que quieres que suene la canción”, ya que si alguien lo hace por ti “solo eres un cantante, no eres un artista. Todo gran artista puede hacer todas esas cosas, así que es solo parte del conjunto de habilidades que tienes que tener”.

El nuevo sencillo

En lo que respecta a ‘Blur’, su nuevo sencillo, explica que “fue creado por mí mismo, por mi hermana Darien, Rentz estaba produciendo. Ricky Manning fue un escritor en el tema, y Jutes fue un escritor en el tema. Grandes chicos y mi hermana”, todo en función “hacer algo genial, algo rápido, algo que se sentía como fresco”.

Además, el video musical se filmó en Toronto, fue dirigido por Iris Kim y, indica el cantante, “fue un día increíble. Es como una cosa post apocalíptica. Así que todo fue muy simple. No había ninguna tecnología loca o lo que sea. Tuvimos algunos efectos especiales con las mariposas volando sobre mi cabeza. Pero aparte de eso, es solo una pieza del rompecabezas”.

Viene un primer disco

Por otra parte, en agosto estrenará su primer álbum ‘All The Things That Could Go Wrong’, con diez canciones, dos interludios, todo proveniente “desde el corazón”, detalla Orlando, cuyo concepto contrastante se relaciona con que “no importa cuán hermoso seas por fuera, incluso en el interior, nada es perfecto en la vida” y a pesar de estar satisfecho con el disco, sabe que “hay algunas cosas que podría haber hecho mejor”.

De esta manera, en una producción con canciones que “son difíciles de escuchar” por su carga emotiva, también se incluye “por primera vez en mucho tiempo”, una colaboración con BENEE en el tema ‘Fun out of it’, la cual resultó una “experiencia increíble. Porque trabajar con otro artista siempre es genial y hablas de música y de cómo surgieron y su historia y simplemente encuentro a la gente interesante”.

AC