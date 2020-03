Jan Howard fallece a los 91 años de edad

La cantante estadounidense de música country Jan Howard, quien fuera integrante principal del legendario programa de radio Grand Ole Opry durante casi 50 años, murió este sábado a los 91 años en Tennessee.

Fueron los miembros del Grand Ole Opry quienes confirmaron la noticia por medio de un comunicado en sus redes sociales, en donde Dan Rogers, su vicepresidente y productor ejecutivo, habló sobre la gran pérdida para el género. "Jan Howard fue una fuerza de la naturaleza en la música country, en el Opry y en la vida. Todos tuvimos tanta suerte tantas noches al escuchar su voz en el escenario y ponernos al día con su backstage. Todos estamos mejor por haberla tenido en nuestras vidas".

Howard grabó cerca de 17 álbumes y fue ganadora de los premios Billboard, Cashbox, Jukebox Operators y BMI Awards, en 1960. Además, fue nominada a los Grammy por My Son, escrita para su hijo asesinado en Vietnam. Tiempo después, en 1971, se unió al Opry, convirtiéndose hasta hace pocas horas en la miembro más antiguo de la institución de música country.

Además, junto a Bill Anderson, contribuyó en el éxito For Loving You, participando en su gira. Como compositora, escribió canciones como It's All Over but the Crying, Love Is a Sometimes Thing o I Never Once Stopped Loving You. Su mayor éxito, también nominado al Grammy, fue Evil on Your Mind.

El nombre real de Jan Howard fue Lula Grace Johnson y nació el 13 de marzo de 1929, aunque su carrera inició a finales de los 50 con grabaciones de temas escritas por su esposo, Harlan Howard. Después de la muerte de su hijo, Howard trabajó en conjunto a las fuerzas armadas, que le otorgaron reconocimientos como la Medalla al Mérito del Comandante en Jefe de los Veteranos de Guerras Extranjeras y la Medalla Patriota Distinguida del Ayudante General de Tennessee.

jb