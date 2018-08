Jade Fraser vive la madurez en “Mi marido tiene familia”

Debido al éxito del melodrama “Mi marido tiene familia”, la historia obtuvo luz verde para desarrollar su segunda temporada a través de Las Estrellas y uno de los personajes que regresa a la trama es “Linda Herminia Córcega Gómez”, interpretado por la actriz Jade Fraser, contenta de volverse a incorporar a la producción de Juan Osorio.

“Esta segunda temporada de la telenovela fue gracias a todos los televidentes que tuvimos, y creo que la historia tiene mucho más que se le puede sacar, es muy familiar, es un reflejo de lo que nos pasa a todos como ciudadanos. Aquí tenemos historias de personas de la tercera edad hasta niños de ocho años”, dice Jade en entrevista.

“Estuve en la primera temporada, pero ahora por cuestiones de tiempo el personaje se integra hasta este momento, es la chiquita de la familia, la latosa, la que le saca las canas verdes a sus padres. Mi historia es que me fui a estudiar a Italia. En la primera parte yo me enamoré de un chico llamado ‘Bruno’, él se fue a estudiar a Europa, yo lo seguí y terminé sola en Italia, ahora vengo de regreso y con otra mentalidad que trato de compartir y de contagiársela a mis papás, de que ya viví sola y de que no me tienen que cuidar como una niña chiquita”, explica.

Subraya que en esta parte de madurez de su personaje, experimenta una transición de niña a mujer con el rol que interpreta. “El personaje se da cuenta que tiene que darse golpes en la vida y eso es algo muy importante, porque luego como que los padres sobreprotegen a los niños y adolescentes.

También tendré un triángulo amoroso bastante divertido, ya van a ver qué pasa con la personita que me gusta que la interpreta Gonzalo Vega Jr.”, quien es uno de los actores nuevos que se integran, también están Susana González y Carmen Salinas.

“Lo más importante de eso es recalcar que la familia es muy importante, que está ahí, que a los integrantes hay que quererlos como son, que a veces te llevas mejor con unos que otros, pero hay que respetar las maneras de pensar, de quererlos y valorarlos, porque cuando ya no los tenemos, cómo nos arrepentimos”.

Antojo de cine

Jade también quiere seguir desarrollándose en áreas como el cine y la producción, “Ahora mi tiempo está más controlado y estoy en pláticas para ver algo de cine, también quiero estudiar algún taller o curso fuera de México”.