It Welcome to Derry ya tiene mes confirmado para su estreno

Ambientada en el año 1962, la historia se desarrolla 27 años antes de los eventos vistos en las cintas de It, y profundiza en los orígenes del mal que acecha al pueblo de Derry, Maine. La trama se inspira en los interludios de la novela original de Stephen King, particularmente en los pasajes que exploran la historia oscura y sangrienta del pueblo.

En esta primera entrega, se abordará el evento conocido como el "Black Spot", un trágico ataque racista ocurrido en el pasado, a través de la experiencia de una familia afroamericana que llega a Derry buscando una nueva vida, solo para encontrarse con una comunidad hostil y fuerzas sobrenaturales aterradoras.

Uno de los aspectos más esperados es el regreso de Bill Skarsgård en su icónico papel como Pennywise, el actor no solo interpretará nuevamente al terrorífico payaso, sino que también participará como productor ejecutivo de la serie. Su presencia confirma el vínculo directo con las películas anteriores y promete mantener el tono inquietante que ha caracterizado a esta adaptación del universo de Stephen King.

¿Cuándo se estrena It Welcome to Derry?

HBO ha revelado que It: Welcome to Derry, la esperada precuela de las exitosas películas dirigidas por Andy Muschietti, llegará oficialmente en octubre de 2025. La serie, que se transmitirá a través de HBO y HBO Max, contará con una primera temporada compuesta por nueve episodios.

Además, se ha revelado que Welcome to Derry está concebida como una trilogía televisiva. La segunda temporada se situará en 1935, en torno a la masacre del grupo criminal conocido como los Bradley, y la tercera viajará aún más atrás en el tiempo, hasta 1908, durante la misteriosa explosión en las acerías de Derry, otro de los eventos siniestros narrados en la novela.

Con esta producción, HBO busca ampliar el universo de It, apostando por una narrativa más rica, con un enfoque en el trasfondo histórico y social del pueblo, al tiempo que se profundiza en la figura de Pennywise como un mal ancestral que ha estado presente a lo largo de generaciones.

La elección de octubre para su estreno refuerza la intención de posicionar la serie como uno de los grandes lanzamientos de horror en la temporada de Halloween.

