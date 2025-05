It: Welcome to Derry estrena teaser oficial; ¿cuándo se estrena?

¡Atención! Pennywise está de vuelta en la pantalla con "It: Welcome to Derry", una precuela que se estrenará en HBO Max —ahora Max— a mediados de 2025. Esta serie promete explorar los orígenes del aterrador payaso, transportándonos a 1962, décadas antes de los eventos de las películas de Andy Muschietti.

Un viaje al oscuro pasado de Derry

La serie nos sumergirá en la misteriosa desaparición de varios niños en Derry. Ante estos hechos, un grupo de jóvenes, al principio creyendo que se enfrentan a un asesino en serie, descubrirán que la amenaza es mucho más antigua y sobrenatural.

Esta historia ofrecerá una visión más profunda del oscuro pasado de Derry, un lugar ya conocido por su historial de horrores.

¿Cuándo estrena la precuela de "It"?

Andy Muschietti, director de las dos películas de "It", tendrá bajo su cargo la dirección de varios episodios de esta precuela. Además, para alegría de muchos, Bill Skarsgard regresará para dar vida nuevamente al icónico Pennywise.

La serie contará con nueve episodios, que se estrenarán semanalmente en otoño de 2025 en Max, aunque la fecha exacta aún está por confirmarse.

Prepárense para una nueva dosis de terror y emoción, ¿están listos para descubrir cómo empezó todo?

