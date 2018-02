Irina Baeva no teme trabajar con Gabriel Soto

La actriz rusa Irina Baeva dijo no tener ningún problema en trabajar con Gabriel Soto en teatro, pues ambos formarán parte de la puesta en escena “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”.



Baeva fue señalada por un supuesto romance con Soto que habría ocasionado la separación de él y Geraldine Bazán, versión que nunca fue confirmada por ninguno de los involucrados.



En una entrevista para el programa “Ventaneando”, Baeva dijo que no está preocupada de trabajar con Soto.



“No hay nada que esconder, entonces realmente no me preocupa para nada. Soy una persona bastante inteligente como para saber manejar este tipo de cosas cuando no hay nada que esconder, no es nada complicado”, aseguró.



Baeva desfiló en un carro alegórico al inicio del Carnaval de Mérida y compartió en Instagram una fotografía de su sexy atuendo.



La actriz sorprendió el pasado diciembre en la red social al compartir sus fotografías en bikini, durante su estancia en la playa.

JB.