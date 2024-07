"Aventurera" se presentó con los nuevos cambios que había prometido Juan Osorio. La función no permitió la entrada a los medios de comunicación en el Salón Los Ángeles.

Osorio dijo a los reporteros que rodeaban el sitio donde se presenta "Aventurera" que por un pacto hecho con Nicola e Irina no podrían ingresar los medios.

"No hubo acceso a la prensa, Irina Baeva evadió y no quiso dar entrevistas, el productor Juan Osorio tampoco quería porque se quedó arriba del coche, habló con la empresa y dijo que hizo un acuerdo con Nicola y con Irina para no dejar entrar a los medios, urge que alguien le maneje la prensa", señaló Ana María Alvarado en el programa "Sale el Sol".

Respecto a la ausencia de los medios de comunicación, Juan Osorio señaló: "Nicola está muy contento, un gran acierto, pero aparte fluyó su participación... perdón que no se les permitió hoy, pero pues era un pacto con Nicola, había que dejarlo que fluyera la función para que él se sintiera seguro y luego la situación de Irina era también apoyarla".

En cuanto a la obra de teatro, de acuerdo con los videos compartidos por algunos usuarios de redes sociales, Irina Baeva apareció con más plumas en el escenario, sin embargo, según algunos usuarios, el baile de la rusa sigue siendo el mismo... lento y fuera de lugar.

"Le pusieron plumas", mencionó Juan Osorio sobre los cambios en la puesta y posteriormente señaló: "ahora sí hubo plumas, hubo lentejuelas, pero creo que es exactamente lo mismo".

Esta semana no ha sido fácil para Irina, pues su ahora expareja, el actor Gabriel Soto, dio por terminada su relación sentimental.

OB