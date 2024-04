La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció un concierto totalmente gratuito en el Zócalo, en donde se presentará la banda de post punk “Interpol” integrada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino el próximo sábado 20 de abril.

Además, la Secretaría detalló que habrá invitados especiales para el concierto de Interpol: será banda Water from your eyes, dúo neoyorquino de indie pop integrado por Rachel Brown y Nate Amos “Su música está hecha de varias capas, con ingredientes variados que forman un sonido único” mencionó a través de X, antes Twitter.

Si no conoces esta banda es una buena ocasión para darle una oportunidad y ¡ver dos bandas en un mismo día! pues Water from your eyes, cuenta con más de 73 oyentes mensuales en Spotify, además entre sus canciones más populares estan: Adeleine, Barley, When You’re around, This is slow y Out there.

¿A qué hora inicia el concierto de Interpol en el Zócalo de CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el concierto comenzará a las 19 horas el próximo sábado 20 de abril.

Al respecto los integrantes de la banda se han mostrado emocionados de presentarse en el Zócalo capitalino. “¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o ‘be square’” anunció Interpol en su cuenta de X.

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

