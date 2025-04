Yo soy Pitia, la que murmura desde el ombligo del mundo extinto. Desde el santuario de Delfos, donde el soplo del sol atraviesa mi cuerpo. Escuchen atentamente, mortales, pues el tiempo es humo y destino, y los dioses nunca callan.

Profecías del Oráculo de Delfos para este 8 de abril

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Como el impetuoso Rómulo, fundador de Roma y asesino de su hermano, hoy tu fuego puede construir imperios o destruir alianzas. La energía se vuelve volcánica en tus manos. El oráculo advierte: canaliza tu impulso o caerás víctima de tu propio ímpetu. Un enemigo silencioso se disfraza de aliado. Observa bien antes de actuar.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Recuerda la lección de Aracne, tejedora orgullosa que osó desafiar a Atenea y fue transformada en araña. Corres el riesgo de perderte en los detalles y olvidar la humildad. La paciencia será tu escudo y la constancia, tu lanza. No te dejes arrastrar por la vanidad de tus logros. Lo que hoy construyas con manos firmes, mañana resistirá al tiempo.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

El viento de Hermes, dios de los viajeros y los embaucadores, sopla sobre ti con fuerza cambiante. Hoy se te pedirán decisiones rápidas, pero no todas las bifurcaciones llevan a la gloria. Como Castor y Pólux, caminas con una dualidad interna que puede ser don o castigo. Escucha al gemelo que no habla. El silencio guarda más verdad que mil palabras.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Leto, madre sufrida de Apolo y Artemisa, supo del exilio y del refugio. Hoy se activa en ti esa energía protectora, pero también el dolor de lo que debe ser dejado atrás. No todos merecen tu refugio. El corazón será guía, pero la mente, ancla.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

El eco de Faetón resuena en ti, hijo del Sol que quiso conducir el carro ardiente de Helios y cayó fulminado. La ambición es noble cuando se conoce el límite. Hoy el oráculo te advierte: no tomes el control de lo que aún no dominas.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Dice Astrea, la diosa virgen de la justicia, que tus días están marcados por la búsqueda de perfección. Pero hoy, la balanza se inclina hacia la compasión. El orden que tanto amas será perturbado por una verdad inesperada. No rehuyas el caos: en él también habita la semilla de la claridad. Lo puro no siempre es lo correcto.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Como Harmonía, hija de Ares y Afrodita, tú naces del conflicto y del deseo, y buscas siempre el equilibrio imposible. Las decisiones que tomes deben venir del alma, no de las apariencias. Alguien cercano desestabiliza tu balanza por interés propio. Mantente firme, pues la armonía nace del conflicto bien resuelto, no de la evasión.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Sísifo, condenado a empujar eternamente su piedra, se refleja en tu lucha interna. Hoy es día de revelación: lo que creías repetición es, en verdad, preparación. El ciclo se rompe si tú lo decides. Atrévete a dejar caer la roca. El oráculo susurra: lo eterno no es castigo, sino espejo. Cambia tu mirada y el mundo cambiará contigo.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El centauro Quirón, herido inmortal y sabio sanador, te acompaña hoy. Las heridas que portas no son debilidades, sino fuentes de conocimiento. No temas abrir tu dolor: en él otros encontrarán refugio. Tu viaje no es solo tuyo. Mira más allá del horizonte, pero no olvides tus raíces.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Ecos de Prometeo llegan a ti, el titán que desafió a Zeus y trajo el fuego a la humanidad. Hoy cargas un deber que otros rehuyen. Tu sacrificio es noble, pero no olvides tu propia llama. Si das todo, quedarás vacía.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

De Deucalión y Pirra, únicos supervivientes del gran diluvio, proviene tu espíritu renovador. Hoy se abre un portal: lo viejo debe morir para que lo nuevo respire. Cambios repentinos, decisiones radicales. No todos entenderán tu visión, pero el oráculo afirma: quien mira al futuro debe soltar las cadenas del presente. No te detengas.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Como Orfeo, que descendió al Hades por amor, tu alma se mueve entre mundos invisibles. Hoy, el velo entre lo tangible y lo espiritual se vuelve delgado. Escucha tus sueños: traen mensajes. El amor puede redimir, pero también condenar si no se conoce el momento de soltar.

Que estas palabras, nacidas del aliento de Apolo, guíen sus pasos bajo la luz incierta del tiempo. Vuelvan cuando el destino susurre preguntas sin forma.

