¿Quieres desestresarte del ajetreo de la semana o, no tienes la menor idea de qué mirar en streaming? Entonces, guarda estos títulos, porque acá te presentamos cuatro series cortas del subgénero de terror, sugeridas por la inteligencia artificial de “X”, Grok.

Se trata de series que si bien no están en el radar típico del terror, ofrecen atmósferas inquietantes con una buena dosis de escalofrío; voces espectrales, cuerpos grotescos, misterios y cosas inquietantes. Aunque tal vez no sean las primeras series en aparecer en las listas de recomendaciones, seguro podrán ser de tu agrado.

Folklore (2018)

Disponible en HBO Max, esta serie antológica de origen asiático consta de dos temporadas. Cada capítulo es una historia independiente que explora mitos y leyendas de terror de diferentes países del sudeste asiático: Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Singapur y Tailandia. Dirigida por cineastas reconocidos de la región, como Joko Anwar y Eric Khoo, Folklore combina elementos de folclore local con un estilo visual distintivo y perturbador.

Ghoul (2018)

Producida por Blumhouse, forma parte del catálogo de Netflix; perfecta para las personas amantes del terror con tintes políticos y sobrenaturales. Ambientada en un futuro distópico, sigue a Nida, una joven interrogadora en un centro militar secreto, donde un prisionero misterioso desata una entidad demoníaca inspirada en la mitología árabe: un ghoul que se alimenta de secretos y culpas.

Brand New Cherry Flavor (2021)

También del catálogo de Netflix, esta serie, pese a que tuvo algo de buzz inicial por su rareza, no ha alcanzado la fama de otras producciones de terror en la plataforma, lo que la mantiene en un terreno "poco conocido" para el público general. Inspirada en la novela de Todd Grimson, sigue a Lisa Nova, una aspirante a directora de cine que llega a Los Ángeles en los años 90 y se ve envuelta en una venganza sobrenatural tras un enfrentamiento con un productor. Dirigida por Nick Antosca, conocido por Channel Zero, esta serie es una mezcla de David Lynch y horror corporal que no teme ser extraña y desconcertante.

Calls (2021)

Disponible en Apple TV+. Esta serie, adaptada de una idea francesa, es tan poco convencional que muchos ni siquiera la consideran una "serie" en el sentido clásico, lo que contribuye a su bajo perfil. Aquí cada episodio es una experiencia auditiva, basada en conversaciones telefónicas que escuchas mientras la pantalla muestra visualizaciones abstractas de ondas sonoras.

