Creada por Matt Groening —quien es a su vez el creador de Los Simpson—, Futurama, es una serie de animación para adultos que se emitió por primera vez en la cadena FOX, el 28 de marzo de 1999. Pertenece al género de telecomedia, y la trama gira en torno a las aventuras de los empleados de la empresa de mensajería interplanetaria, Planet Express.

Parte del cariño y el impacto que ha tenido Futurama para la cultura pop, se debe a su calidad narrativa y sentido del humor; casi la totalidad de sus siete temporadas ha recibido un promedio de 9 puntos sobre 10 en la página estadounidense Rotten Tomatoes. Además, de haber recibido varios premios Annie, Emmy, y un WGA.

Entre los muchos episodios memorables de Futurama, la Inteligencia Artificial, ChatGPT, reveló que el episodio diez de la temporada tres, es considerado por fanáticos y críticos como uno de los más emotivos y mejor escritos de toda la serie. "The Luck of the Fryrish" destaca no solo por su narrativa humorística, sino por la profundidad que añaden al personaje de Fry tras ahondar en su pasado.

¿De qué trata "The Luck of the Fryrish"?

Centrado en la búsqueda de Fry por recuperar su "trébol de siete hojas", un amuleto de la suerte que solía poseer antes de quedar congelado en 1999. La historia comienza cuando Fry, convencido de que su hermano Yancy robó su trébol y se apropió de sus sueños, decide regresar al viejo Nueva York para recuperarlo.

A lo largo de la narrativa, se entrelazan escenas del presente con flashbacks de la infancia de Fry, mostrando la rivalidad y el resentimiento que sentía hacia su hermano. La genialidad de "The Luck of the Fryrish" radica en su revelación final, misma que, por supuesto, no diremos

El episodio mantiene el equilibrio perfecto temas como lo absurdo, la familia, la rivalidad entre hermanos y qué es lo que nos queda cuando aquello que conocíamos deja de existir.

"The Luck of the Fryrish" es un recordatorio de que, tras esa fachada de comedia de ciencia ficción, la serie es capaz de contar historias profundamente humanas, dolorosas pero no por ello menos emotivas.

Otro episodio igual de bueno es “Jurassic Bark” (episodio siete de la temporada cuatro), centrado en la relación de Fry con su perro Seymour. El capítulo explora la lealtad y el paso inevitable del tiempo. Demoledor a más no poder, más si le tienes un gran cariño a los animales.

