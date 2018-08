"Influencers" encienden furia en redes por querer "hacer el bien" en Instagram

Una campaña en instragram, presúntamente por parte del chocolate Hershey´s, realizada por influencers ha generado polémica debido a que en las postales se les ve dando chocolates a personas en situación de calle o vulnerables en México.

“El día de hoy hice una buena acción; me encontré a una persona en las vías del tren y me acerqué a ofrecerle algo de comer. Mi #Chocolate #Hersheys me recordó que no hay nada mejor que hacer algo bueno por alguien más. #Hacerelbiensabebien” publicó Paulina Vargas, una joven de Guadalajara que tienen más de 269 mil seguidores. En la fotografía, que ya fue eliminada por la joven, se le ve entregando piezas de pan y una leche saborizada a un sujeto.



El 3 de junio, la influencer Daniela Rueda, con más de medio millón de seguidores, se aprecia dándole unas flores y una barra de chocolate a la persona que ayuda al mantenimiento de donde vive: "Les presento a Ray, además de ser el que siempre está para ayudarnos en el edificio, se ha convertido en nuestro amigo que nos ayuda con todo lo que necesitamos en el dpto. ¡Hasta colgar mis plantitas! ��Hoy lo sorprendí con unas flores y chocolates mientras terminaba de pintar el edificio para alegrarle su día☀ #hacerelbienhacebien Atrévanse a regalar amor a cada una de las personas que hacen que nuestra vida sea más fácil #Hersheys #Hacerelbiensabebien #Chocolate", expone.



El 7 de junio, Natty Castro con más de 150 seguidores, posteó una imagen al lado del conserje desu edificio."Fernando es el conserje de mi edificio, él trabaja duro cada día para que nuestros espacios estén limpios y bien cuidados. El día de hoy decidí ayudarle a limpiar y sacarle una gran sonrisa. ¿Sabes? lo que haces por otros es inmutable y permanece en la memoria del universo. #Hacerelbiensabebien #Chocolate #Hersheys".

Las publiaciones han levantado una ola de críticas negativas por parte de usuarios, calificándolas de “clasista y racista”, incluso comparten y denuncian a otros influencers con las mismas prácticas.

¿Cuánto habrán ganado estas dos "influencers de Guadalajara? por promocionar un chocolate con personas en situación de calle o migrantes?

¿cuánto costó para ellas utilizar personas para mercadotecnia barata?estas 2 fotos no es nada entren al #HacerElBienSabeBien en instagram. pic.twitter.com/dq7ndPNJMP — David Guillén (@Seth_Guillen) 12 de agosto de 2018

Lo que no entiendo de la campaña de #Hersheys no es su clasismo velado sino el por qué son influencers estos influencers. #Hacerelbiensabebien pic.twitter.com/9HZu4TexZy — Armando Ruiz (@Armando_Mkt) 12 de agosto de 2018

Qué asco me da la campaña que está haciendo Hershey's de #HacerElBienSabeBien tantita madre, lucrar con personas realmente necesitadas es no tener cerebro y todo para una foto de tus redes sociales que te haga quedar bien ante tus "seguidores"



Cada vez estamos más jodidos. pic.twitter.com/TXTlUIt7OM — SEЯGIE (@Serchylamm) 12 de agosto de 2018