Independientes sí, pero no separatistas

La banda de rock La Habitación Roja, originaria de Valencia, España, forma parte del cartel del festival musical Coordenada, la alineación se presentará el sábado 21 de octubre en el escenario Indio de 15:30 a 16:10 horas. En entrevista, su vocalista Jorge Martí adelanta que estarán presentando el último disco de estudio que hicieron: “Sagrado Corazón”; aunque también harán un recorrido musical de sus éxitos.

“Estuvimos hace un año en Guadalajara, pero hemos estado en varias ocasiones y nos encanta la ciudad y el país, tocar en un festival así con tantas bandas que nos gustan, de verdad que es una gran alegría. Somos una banda con una trayectoria larga, con muchos discos, hemos recorrido muchos países, pero para nosotros es una gran alegría poder viajar con nuestra música y conocer gente”.

La banda, con 22 años de trayectoria ha estado en los festivales musicales más importantes del mundo: “Uno de los eventos más relevantes por antonomasia en España es el Festival Internacional de Benicàssim (FIB); es de los más importantes de Europa y con él hemos crecido como banda. Primero como público y luego comenzamos a formar parte de los carteles del festival, y de esa época (en los años noventa) hasta ahora, hemos visto un montón de festivales, ahora también lo vemos con México, es un fenómeno que está pasando desde hace uno cuantos años”.

Una banda que vive del presente

La Habitación Roja acaba de grabar su disco número 11, el cual se estará mezclando en enero próximo y que los mantendrá muy ocupados durante 2018. El productor es John Agnello y apela a la introspección a nivel lírico y de letra, un álbum arriesgado y audaz. Sobre cómo la banda ve a la escena del rock actual, Jorge explica que ha tenido sus altas y sus bajas, pero siempre ha estado presente y encontrando nuevos públicos: “En otras décadas el rock era el género rey, hoy en día no es menor, sigue siendo importante, pero hay otras corrientes, otras formas de hacer música, digamos que para nosotros sigue siendo muy interesante, pero nosotros intentamos tomar otras texturas e instrumentos; es una música que ha sobrevivido décadas, y mientras haya buenas canciones, el rock seguirá adelante”.

Sobre la escena independiente en España, Martí explica que ahora hay una corriente muy interesante de promover el talento local, que el público consuma lo que su país les da. “Hay un fenómeno emergente de propuestas de todo tipo, antes los festivales de música independiente se nutrían de propuestas foráneas y ahora hay un montón de grupos nacionales que tienen el suficiente tirón para vender un montón de entradas y ser los cabezas de cartel de los festivales; además, en España hay mucha oferta, no sé si decir demasiada, ahora tiende la gente a ir a más festivales y menos salas, cuando lo ideal sería convivir ambas propuestas, ambas son elementales para la música”.

El conflicto político-social

Sobre la situación que se vive en España con Cataluña, Jorge subraya que es un momento complicado donde esperan que se dé la mejor solución. “Es un momento muy delicado, es triste que en el siglo XXI y en Europa no haya la capacidad de dialogo para llegar al entendimiento. El consenso y el acuerdo es lo que hace avanzar a cualquier colectivo. Hay que tender puentes”.

“Nosotros somos valencianos, podría decir que los catalanes son como primos hermanos, mi apellido es de origen catalán, tengo familia viviendo en Cataluña y realmente me gustaría que Cataluña siguiera siendo parte de España, pero creo que también el gobierno central debe escuchar a una parte de la sociedad catalana y me parece que la ley no es suficiente, hay que seducir, un ejemplo de ello fue el referéndum de la independencia de Escocia. Yo no quiero que se vayan (los catalanes) pero me gustaría que ellos también decidan quedarse, es bastante complejo… Qué triste que tengamos que ver estas escenas de violencia cuando en Cataluña y en España, hay un democracia consolidada, se vive bien, la gente tiene una vida envidiable”.

El objetivo de La Habitación Roja es consolidar a nivel Latinoamérica su propuesta musical, después del festival Coordenada, formarán parte de Circuito Indio, proyecto que tiene como finalidad, descentralizar la música.