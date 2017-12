Independientes, sí, pero llenos de planes

La escena indie si bien está de moda, es importante aclarar que no es un movimiento de reciente adquisición en la industria musical. También es relevante destacar que no es propiamente un género en sí, porque abarca a su vez a todos los estilos existentes, principalmente el folk, rock y pop. ¿Entonces qué es indie? Fácil, es hacer las cosas por uno mismo, o de manera independiente, sin necesitar de una empresa trasnacional para financiar un proyecto y si ésta existe —en su forma pura de disquera— lo que caracteriza a un músico indie es la libertad que tiene para desarrollar su propuesta.

En México existe una escena independiente que va creciendo y nutre de proyectos frescos y altamente recomendables. Dos de estos exponentes son el cantante y compositor Caloncho y la agrupación Matisse, quienes se han posicionado como músicos exitosos. Actualmente, ambos están llenos de trabajo, por lo que culminarán el año con broche de oro: presentando sus novedades y cerrando giras.

Para empezar, Matisse recientemente lanzó (el 17 de noviembre) su segundo material discográfico “Por tú bien”, el cual ha sido objeto de toda la atención de Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torre, quienes en entrevista cuentan lo entusiasmados que se encuentran por su lanzamiento.

“Es un disco que ha sido muy esperado por nosotros, también hemos recibido mucho apoyo de la gente, y nos metimos tanto en el estudio, durante cinco meses, que poder enseñar ahora este trabajo realizado nos brinda mucha emoción. Además, viene con un DVD que hicimos en Baja California de acústicos; entonces, está muy completo, quedó como nosotros queríamos en cada detalle, en cada arreglo, armonía, todo. Estuvo padrísimo hacerlo”, comenta en entrevista la voz femenina de la agrupación.

Además, consideran el nuevo material como “una segunda etapa para nosotros, aunque nos sentimos en la misma corriente dentro de las baladas y el ambiente pop, pero definitivamente sí hay una evolución musical en cuanto a nivel de letras, de melodías, en este disco escribimos más los tres”.

Gracias a este lanzamiento que posee 11 canciones, Matisse espera para el 2018 un año lleno de conciertos para promoverlo a través de “una nueva gira, esperamos hacer shows nuevos, esto nos emociona, porque nos gusta montar nuevos espectáculos y arreglos pensando siempre en la gente, en qué le gustaría ver, cómo le gustaría escuchar las canciones. Todas nuestras energías han estado muy enfocadas al disco… Sí pudimos alternar un poco entre la grabación y conciertos, pero queremos ver cómo será la reacción de la gente, quieras o no siempre te cuestionas si gustará el nuevo material; entonces, todos nuestros sueños están hacia este segundo disco”.

Avanza a paso firme

Caloncho. Recientemente estrenó el video de su nuevo sencillo “Equipo”.

Por su parte, Caloncho estrenó el 13 de noviembre, el video del sencillo “Equipo”, y en éste podemos encontrar un gusto deportivo del músico. “Lo grabamos aquí en Guadalajara bajo la dirección de Alexis Gómez, quien es hedonista y optimista. El video son dos equipos de beisbol. Me gusta este deporte aunque creo que no me puedo considerar fan, pero a veces juego en la playa, en estas fechas con mi familia que sí es muy beisbolera, yo soy muy malo pero me gusta”.

Éste es el segundo sencillo que se desprende de su reciente material discográfico “Bálsamo”, compuesto de 10 canciones y 3 interludios que “surgen a partir de la selección de las canciones que más me gustaron de los últimos tres años, canciones muy honestas, esa fue la premisa para poder seleccionarlas. Hablan del amor en sus diferentes variantes, amor universal, pasional, cursi, romántico, pero también el aprecio a la vida y el estar agradecidos de amanecer y disfrutar la experiencia de la vida plena”.

Caloncho culminó el año con el cierre de su gira, después de su paso por Colombia, en casa por elección: Guadalajara, donde se presentó el 15 de diciembre, en el Teatro Diana. Mientras que, para el futuro más lejano espera “poder continuar con la experiencia de música el resto de tiempo que se me conceda, esto es algo surreal, estoy muy agradecido por mi realidad, y seguiré disfrutándola”.

Bandas mexicanas indie que debes escuchar

Big big love (en la foto): Mensualmente registran más de 17 mil oyentes en Spotify; la banda es originaria de la Ciudad de México, y se ha presentado en escenarios como: el Imperial, Caradura, Pasaguero y más. Se caracteriza por sus armonías que evocan nostalgia, alegría, incluso unas hasta miedo.

O Tortuga: La agrupación formada por Iván, Osmar, Fernando y Quique tiene una influencia muy fuerte del surf rock y garage rock de los años sesenta. Cuentan ya con un EP y un álbum con 10 canciones que los han llevado a presentarse en diversos escenarios, incluido el festival Vive Latino; además, se han codeado con artistas como: Sotomayor y Fenómeno Fuzz.

Eris Van Bloom: esta banda toma su inspiración de diversos elementos como la pintura, la arquitectura y escultura. Desde Monet, hasta Van Gogh, pasando por el impresionismo y teorías existencialistas que se ven expuestas en sus portadas. Su música se ubica en el estilo dream pop.