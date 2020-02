Hoze Meléndez le mete el pie al mismísimo "Diablero"

La libertad de apostar por proyectos capaces de cautivar al público al instante es lo que más disfruta Hoze Meléndez cuando hay que ponerse al frente de las cámaras. Con el regreso de “Diablero” en su segunda temporada, Hoze también levanta la mano para ofrecer un nuevo personaje que marcará un rumbo distinto a esta producción original de Netflix, y que basada en la novela de Francisco Haghenbeck, pone sobre la mesa el potencial de la ficción y la fantasía mexicana.

“El proyecto me gustó muchísimo desde que vi la primera temporada. Son de esas series que ves y agradeces que estén haciendo cosas tan diferentes en México, y formar parte me llena de alegría. Me sorprendió, aunque no dudaba que en México hubiera producciones con esta capacidad de apostar por los efectos especiales con todo el apoyo de Netfilx, con personajes que están alejados de lo que normalmente vemos”.

Hoze Meléndez, originario de Mexicali, tiene el reto de encaminar a “Altamirano”, antagonista sacerdote dispuesto a dar batalla al diablero mayor “Elvis”, a quien enfrentará por adueñarse del cónclave y evitar que los ángeles se instalen en este México oscuro y místico que ha catapultado a “Diablero” como uno de los proyectos base para mostrar a nuevo talento actoral.

“Altamirano quiere apoderarse del cónclave, trata de evitar que los ángeles regresen a la Tierra y ponerle trabas a los diableros. Lo divertido de ser actor es que no todos los personajes son blancos o negros, todas las personas pasamos por distintas etapas en la vida y lo mismo pasa con los personajes, un villano tan villano no es tan creíble en una situación de ficción, y ahí entra el trabajo como actor de poder humanizar y entender el por qué se comportan de forma tan adversa”.

Hoze, quien ha acaparado los reflectores en filmes como “Sueño en otro idioma” y “Almacenados” (con los que fue nominado y ganador del Ariel como Mejor Coactuación Masculina, respectivamente), puntualiza que repetir personajes que le han dado buena proyección no es una opción en su carrera.

“En el camino te van cayendo los personajes y estoy abierto para hacer de todo tipo. De lo que sí estoy seguro es que lo que me gusta es la forma en cómo puedo abordarlos, que puedan estar escritos en un guion con mucha claridad, como fue en ‘¿Conoces a Tomás?’ (película en la que interpretó a un joven con autismo), poder llenarlo con más detalles, características que no son ocurrencias, que son luces que se van dando en la construcción del personaje. Quiero seguir haciendo eso con personajes complejos”.

Va por lo propio

A la espera de estrenar este año una nueva serie dramática de la mano de FOX, Hoze Meléndez refuerza su formación académica no solo como actor, pues dar sus primeros pasos como guionista es un proyecto latente.

“Quiero retomar estudios, seguir preparándome como actor, hay que regresar a lo básico, a los estudios, a tener maestros, es parte primordial para mí este año. Siempre he tenido la inquietud de contar historias que surjan de experiencias mías, que salgan de mi pluma”.

El actor desea explotar esta faceta que lo ha llevado a poner las tablas de lo que sería su primer cortometraje como guionista, tras tener una residencia en guionismo en Hermosillo, en donde tomó clases del también dramaturgo Gibrán Portela, por ejemplo.

“Fue un acercamiento distinto a cómo regularmente me acerco a los guiones como actor, también tenía la inquietud por saber cómo los guionistas generan sus dinámicas y procesos para escribir una historia, poder conectar con los personajes”.

JL