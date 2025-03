"How I met your mother" PODRÍA regresar, protagonista busca reescribir la historia

A casi una década del desenlace de "How I Met Your Mother" ("Cómo conocí a tu madre" en español), el final de la serie sigue siendo objeto de debate entre sus seguidores. Recientemente, la actriz Alyson Hannigan, conocida por su papel como Lily Aldrin, ha avivado el interés con una propuesta innovadora para un posible spin-off que cambiaría la perspectiva de la historia original. En una entrevista con la revista People, Hannigan planteó la posibilidad de contar la historia desde el punto de vista de Marshall Eriksen, personaje interpretado por Jason Segel.

Según explicó la actriz, su idea consistiría en una reinterpretación de los eventos en la que Marshall tomaría el rol de narrador y ofrecería su propia versión de cómo Ted Mosby (Josh Radnor) conoció a la madre de sus hijos. "Sería algo como: ‘No, no, no, niños. Así no ocurrió’. Y entonces comenzaría con: ‘Para empezar, éramos mucho mayores...’, lo que permitiría revivir la serie desde otro ángulo", comentó Hannigan. Su planteamiento parte de la premisa de que "cada persona cuenta la historia de manera diferente", lo que abre la puerta a nuevas posibilidades narrativas dentro del universo de la franquicia.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar con entusiasmo ante esta propuesta, expresando su apoyo en redes sociales e incluso impulsando campañas para que los estudios consideren llevarla a cabo. "Explorar la historia desde la perspectiva de Marshall podría dar un aire fresco a un show que tantos amamos", destacó Hannigan en la entrevista, reforzando la idea de que aún hay mucho por contar sobre este universo televisivo.

Sin embargo, la nostalgia sigue teniendo un peso significativo para la actriz, quien confesó que no ha podido ver el spin-off "How I Met Your Father". "Simplemente no pude hacerlo. Me entristeció porque pensé: ‘Oh, es el mismo set’", admitió Hannigan. También recordó que su compañera de elenco, Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), apareció en un episodio de la serie derivada y compartió imágenes del rodaje, lo que le provocó sentimientos encontrados. "Cuando vi esas fotos, me dolió un poco el corazón. Pensé: ‘No estoy lista para esto’", expresó.

El spin-off, protagonizado por Hilary Duff y con la narración de Kim Cattrall, se emitió entre 2022 y 2023. A pesar de contar con elementos en común con la serie original, como la dirección de Pamela Fryman, quien estuvo a cargo de "How I Met Your Mother", la nueva producción no logró igualar el éxito de su predecesora y fue cancelada tras dos temporadas. Aunque mantenía la misma premisa de narrar los eventos previos a la historia de amor central, en esta ocasión el público nunca llegó a conocer la identidad del padre.

Hannigan también recordó con cariño el proceso de filmación de la última temporada de la serie original, describiéndolo como una sucesión de despedidas emotivas y momentos memorables. Con el paso del tiempo, ha seguido conmemorando esta etapa como una de las más especiales de su carrera.

Además, algunos miembros del elenco de la serie original hicieron apariciones en el spin-off de 2022, lo que generó gran expectación entre los seguidores. Neil Patrick Harris, quien interpretó a Barney Stinson, tuvo una participación especial, al igual que Alexis Denisof, esposo de Hannigan, quien retomó su papel como Sandy Rivers. Entre risas, la actriz reconoció que probablemente debería haber visto al menos el episodio en el que aparecía su esposo. "Debería haberlo visto", comentó en tono de broma, aunque confesó que la nostalgia le impidió hacerlo.

La propuesta de Hannigan llega en un momento en el que muchos fanáticos siguen sintiendo que el desenlace de "Cómo conocí a tu madre" no cumplió con todas las expectativas tras nueve temporadas de desarrollo. Para muchos, esta nueva perspectiva podría brindar una segunda oportunidad para experimentar la historia desde otro punto de vista, permitiendo reinterpretar algunos de los momentos más icónicos de la serie. "Sería interesante explorar la narración desde la voz de Marshall", sostuvo Hannigan en su conversación con People.

Aunque por ahora no hay señales de que esta idea se haga realidad, el entusiasmo del público demuestra que la creación de Carter Bays y Craig Thomas sigue vigente en la memoria colectiva. Si bien el regreso de la serie es incierto, la posibilidad de revivir este mundo televisivo desde otra óptica es un tema que continúa generando conversación y expectativas entre los seguidores.

