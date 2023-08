"Hotel VIP" llegará con retos, confrontaciones y mucho drama; Vielka Valenzuela participa

El próximo 16 de agosto en punto de las 20:00 horas a través de Canal 5 se estrena la primera temporada de la versión mexicana “Hotel VIP”, un formato que irrumpió en Argentina con mucho éxito y que ahora el público nacional podrá disfrutar después de haberse enganchado con “La Casa de los Famosos México”. El formato presenta a 16 celebridades que vivirán entre retos, confrontaciones y mucha drama, además, es conducido por Roberto Palazuelos y Karina Banda.

La participante Vielka Valenzuela es una de las estrellas que vivirá al límite este reality show y en entrevista con EL INFORMADOR, cuenta su experiencia.

“Cuando estás encerrada y con personalidades tan diferentes, que al final cada quien tiene su encanto y su desencanto, la convivencia a veces no saca lo mejor de uno, en especial, porque yo soy alma libre. Yo nunca pensé que estar encerrada iba a sacar mis demonios. Entonces, lloré mucho, me enojé mucho”, dice Vielka, quien adelanta que habrá dramas, conflictos y pleitos.

Este reality que se grabó en enero de este año, precisamente en Argentina, resalta Vielka que además de las confrontaciones también tiene muchas pruebas físicas que para ella resultaron todo un reto porque no es asidua al ejercicio, “no practico ningún deporte, tengo 50 años, así que me verán trepada como ‘Tarzán’, como Dios me ayudó”.

Vielka Valenzuela. CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: ¡Los Premios Emmy ya tienen nueva fecha! Conoce cuándo y en dónde será la ceremonia

Los seres humanos somos imperfectos y está bien mostrarse vulnerable, pero Vielka reflexiona que tiene expectación de ver cómo va a reaccionar el público, precisamente por el antecedente que tiene de “La Casa de los Famosos México” donde para varios concursantes, mostrarse a flor de piel les resultó difícil.

“Después de ver lo que ha sucedido en redes con LCDLFM, te genera cierto temor, debo confesarlo y ser sincera, porque no estoy muy segura si la gente sabe que somos vulnerables y no estoy muy segura si la gente entiende que estamos en condiciones extremas, donde un día encerrado parece una semana, donde tus emociones de todo un mes las vives en horas. O sea, ahorita tú me caes muy bien y a los cinco minutos te quiero matar, es una experiencia muy loca, en efecto, sí eres como rata de laboratorio, te sientes como un peón y como que cada cosa que va sucediendo, está tan ajena a ti y te sientes tan fuera de tu espacio porque no es tu cama, no es tu almohada, no es tu baño y no es el espacio al que estás acostumbrada, no es tu comida y no son tus horarios”. Reitera Vielka, que por lo menos a ella, sí le salió “el mismísimo demonio”.

¿Ventaja o desventaja salir después que LCDLFM?

A propósito del fenómeno que es que LCDLFM, había que preguntarle a Vielka si considera que el estreno de “Hotel VIP” es una ventaja o desventaja después de que termine este reality que volvió a poner al público pendiente de la televisión abierta.

“Hotel VIP" no es competencia de LCDLFM, es un formato diferente con un horario diferente. Es un programa que ya existe en Argentina, que es una franquicia, nosotros somos la primera versión para México. Y es un proyecto que a pesar de que sí tiene convivencia y muchos tintes de lo que tienen otros realitys, como retos físicos y retos de cocina, porque trabajamos todo el santo día, no puedo decir cuánto tiempo estuve ahí, pero sí puedo compartir que en mi vida había lavado tantos trastes, sanitarios y había trapeado tanto. Me van a ver como viejita quejumbrosa que me dio lumbalgia y que me esguincé… O sea, no podemos compararlo con LCDLFM, es otro producto, nosotros no estamos en vivo, no estamos 24/, somos una novela con personas de la vida real”.

¿En qué consiste el formato?

Este grupo de 16 famosos viaja a un lujoso hotel en Argentina, pero el inmueble tiene muy pocos empleados, así que cada semana se definirá cuáles participantes serán los huéspedes que gozarán de todos los beneficios y cuáles serán los integrantes que tendrás que atenderlos, es decir, limpiar sus cuartos, cocinar y darle mantenimiento a las instalaciones.

“Cada inicio de ciclo se define por medio de una prueba física –rudísima– quien es staff y quién es huésped. Y ahí cambia absolutamente el panorama de las cosas, porque si tú crees que cuando los participantes (son huéspedes), son buena onda y no son exigentes, estás muy equivocado, porque pensarías que tus compañeros te van a hacer la vida más fácil, pero ahí es donde empieza todo el dilema, porque estás vulnerable, estás agotado física y mentalmente y eso no ayuda a que haya paz y amor todos los días”.

Así que la convivencia diaria hará que las celebridades saquen lo mejor y lo peor de ellas. Y al final, cada semana, habrá una personalidad expulsada del hotel hasta que quede un ganador, la cual se llevará un premio económico.

“Todas las semanas sale una persona eliminada, pero aquí diario estás en peligro, porque diario hay pruebas físicas que te ponen en riesgo, hay nominaciones frontales que también. Entonces, no duermes ni un día bien”. Vielka espera que el público que se enganche con los episodios, sabe que hay un apasionamiento importante en redes donde de repente hay mucho “hate”, pero por lo mismo se tomó un descanso para regresar con energías renovadas y aguantar la dinámica de lo que vaya a suceder mientras el programa se transmite. También continúa en su programa “Cuéntamelo ya”.

¿Quiénes participan?

Jorge “El Burro” Van Rankin.

Gomita.

PeeWee.

Vielka Valenzuela.

Martha Figueroa.

Natalia Subtil.

Colate.

El Chevo.

Christian Estrada.

Tefi Valenzuela.

Ligia Uriarte.

Silverio Rochi.

Manola Diez.

Roberto Tello.

Fernando Sagreeb.

Mariana Ávila.



SN