Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 14 al 18 de enero

ARIES

La Luna llena de esta semana despierta tu lado más maternal, ese aspecto de ti que te impulsa a ser protector, especialmente con tus hijos o con personas que, debido a sus miedos e inseguridades, se sienten frágiles o atrapadas en pensamientos pesimistas.

Tú, por otro lado, demuestras tu fortaleza interior, tu grandeza y tu riqueza espiritual, ofreciendo apoyo y orientación a quienes lo necesitan.

TAURO

En los próximos días, sentirás una conexión especial con tus familiares, especialmente con tus hermanos o primos, por lo que es el momento ideal para fortalecer los vínculos, fomentar la confianza y trabajar juntos, ya que sabes que su apoyo mutuo es clave y la energía de la Luna llena será tu aliada para lograrlo.

GÉMINIS

Esta semana invierte en tu hogar y en tu familia y aprovecha la energía de la Luna llena que te inspira a llenar tu casa de alegría, armonía y amor. Cada cambio, remodelación o reorganización de tus muebles transformará la energía del ambiente.

Recibirás visitas, realizarás actividades, cantarás, escucharás música, y todo esto convertirá tu hogar en un verdadero templo de paz y amor.

CÁNCER

La Luna llena, tu regente, iluminará tu signo este lunes 13 de enero, despertando un torbellino de emociones, por ello es crucial que te mantengas optimista, ocupado y alejado de personas negativas o tóxicas.

Este es el momento perfecto para visualizar y atraer el futuro que deseas, lleno de bendiciones como salud, prosperidad, abundancia y amor. Si tienes a tu lado un amor verdadero, recuerda que lo mereces.

LEO

La luna llena te impulsa a reflexionar sobre lo que no sucedió, pero lo que no ocurrió no era lo que necesitabas, así que evita la nostalgia y los pensamientos negativos, ya que no son beneficiosos para ti. En su lugar, concédele importancia a crear recuerdos felices desde este momento.

Organiza actividades que fomenten tu bienestar, tu amor propio y, de este modo, atraerás experiencias y personas increíbles a tu vida.

VIRGO

La Luna llena te impulsa a acercarte a tus amigos más cercanos, participando en actividades más personales donde solo están los más queridos, y juntos se apoyan en temas de amor, familia y trabajo. Escucha con atención lo que cada uno tiene para aportar, abre tu mente para aprender de las vivencias ajenas y también comparte las tuyas.

Es el momento de dejar salir lo mejor de ti y ofrecer todo lo que has cultivado en tu interior.

LIBRA

Esta semana te destacarás entre tus compañeros de estudio, trabajo o grupo gracias a tu notable empatía. La Luna llena te ilumina, convirtiéndote en la persona favorita para conversar, reír, salir y disfrutar, gracias a que sabes cómo actuar y qué decir en el momento adecuado.

Prepárate para recibir premios, regalos y reconocimientos, porque realmente lo mereces, Libra.

ESCORPIO

Eres del signo de agua, y la Luna llena en Cáncer, también de agua, influye intensamente en tus emociones ya que te sientes más sensible a lo que sucede a tu alrededor, tu intuición se agudiza, tu personalidad se vuelve más suave y te vuelves más afectuoso, buscando compañía y apoyo emocional. Además, te atraen más los temas místicos, esotéricos y religiosos.

SAGITARIO

La Luna llena despierta tus pasiones, haciéndote sentir muy sensual y atractivo, la gente te observa cautivada por la magia y el misterio que emanas.

Tienes una gran intuición y percepción, por lo que debes estar atento a todo lo que suceda esta semana, a cada señal que el Universo te envíe, ya que son respuestas a tus dudas y guías para las decisiones que debes tomar.

CAPRICORNIO

La energía de la Luna llena puede generar inseguridad en tu relación, ya sea en los sentimientos de tu pareja o en tu miedo a quedarte solo.

La luna brilla y es hermosa por sí misma, sigue su ejemplo, pues tu felicidad depende exclusivamente de ti, no de otras personas. Eres tú, y solo tú, quien tiene la total responsabilidad y control de ser feliz, de amarse y valorarse.

ACUARIO

Esta semana sientes que la vida avanza rápidamente y que aún te queda mucho por descubrir y vivir, por eso la Luna llena despierta tu anhelo de tomarte un descanso, ya sea corto o largo, pero lleno de nuevas experiencias.

Quieres escapar de tu entorno habitual, explorar nuevos lugares y conocer a nuevas personas, lo que te ayudará a sentirte mejor de salud y a superar problemas físicos al recargar tu energía con algo fresco y diferente.

PISCIS

La Luna llena en Cáncer, un signo de agua, y tu propio signo de agua, Piscis, te invitan a enfocarte en ti mismo. Es momento de cuidar tu hogar y a ti mismo, dedicándote tiempo para ti, ya sea para descansar, leer, pintar, escribir o simplemente dar rienda suelta a tu creatividad.

Este es el momento de expresarte, de conectar con tus sentimientos y de visualizar lo que deseas para tu futuro de manera constante.

YC