Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 1 al 7 de junio

ARIES

Con Neptuno retrógrado en tu signo a partir del día 4, se intensifica tu capacidad para conectar emocionalmente con los demás. Estás especialmente receptivo y podrías absorber tanto las vibraciones positivas como las negativas del entorno, por lo que es importante proteger tu energía. Esta influencia también te impulsa a explorar verdades ocultas y a profundizar en lo espiritual, en lo que trasciende lo visible.

Venus suaviza tu carácter, dándote un aire más cálido, accesible y conversador. Incluso el impulsivo y directo Aries encuentra hoy la manera de pensar dos veces antes de hablar.

TAURO

Venus, tu planeta regente, transita por el área relacionada con el dinero y los recursos. Este tránsito resalta tu afinidad con el arte, el placer material y los vínculos amorosos que te aporten bienestar. Estás en una etapa donde valoras lo que te enriquece, no solo emocional sino también materialmente. Por ello, evitas involucrarte con personas que no puedan aportar nada significativo a tu vida. Muchos nativos de Tauro han logrado una base económica sólida que no están dispuestos a poner en juego por relaciones inestables.

Por otro lado, con Neptuno en movimiento retrógrado, se despierta en ti una necesidad más profunda de conexión espiritual. Cuestionas creencias heredadas o impuestas y te inclinas por encontrar tus propias verdades. Esta introspección te lleva a explorar tu lado más místico y auténtico.

GÉMINIS

Venus, astro ligado al amor y la prosperidad, marca para GÉMINIS un verano lleno de avances tanto en lo económico como en lo social. Todo lo relacionado con bienes raíces, ya sea compra o venta, se perfila con resultados prometedores. La influencia planetaria favorece los desplazamientos y viajes, invitándote a explorar nuevos destinos. Tu generosidad hacia los demás no pasará desapercibida y traerá recompensas inesperadas.

Este periodo estará colmado de encuentros, eventos sociales y conexiones con personas afines a tus intereses. Las oportunidades para moverte, ya sea por placer o por cuestiones laborales, se presentan bajo una luz positiva. Además, una propuesta procedente del extranjero podría abrirte nuevas puertas; analízala con atención, pues tiene gran potencial.

CÁNCER

Se abre una etapa muy prometedora para ti. Podrías recibir por fin ese dinero que te corresponde, ya sea por deudas pasadas o por tu merecido esfuerzo. Venus favorece tanto tus finanzas como tu vida sentimental. Existe la posibilidad de que un antiguo amor reaparezca con intenciones más serias. Si estás sin pareja, podrías considerar darle una segunda oportunidad a alguien que regresa con una actitud más madura y sincera.

Por otro lado, el retroceso de Neptuno te invita a reflexionar profundamente sobre tu camino profesional. Puede que empieces a cuestionarte si realmente estás donde deseas estar. Algunos optarán por retirarse de manera definitiva, mientras que otros tomarán un rumbo completamente distinto en su carrera.

LEO

La retrogradación de Venus y Neptuno marca un punto de inflexión en tu forma de ver la vida y en tus creencias más profundas. Todo lo que has vivido hasta ahora te ha dejado lecciones valiosas que han transformado tu perspectiva. Has comprendido que eres el principal responsable de tus acciones, palabras y elecciones, y que cada una de ellas tiene un impacto.

Venus, símbolo del amor y las relaciones, fortalece tus lazos con amigos y grupos sociales. A través de esas conexiones, aprendes a adaptarte con alegría a los cambios que surgen y a mirar la vida con una actitud más positiva y esperanzadora.

VIRGO

Inicias la semana con una energía más favorable de lo que crees. Aquello que hoy parece un revés o un golpe de mala suerte, pronto se revelará como un giro afortunado que beneficiará tu camino. La influencia de Venus y Neptuno en retrogradación impulsa un proceso de renovación interna. Has venido evolucionando, dejando atrás hábitos, vínculos o patrones que te ataban, con la intención de liberarte de todo lo que frena tu desarrollo personal.

LIBRA

Neptuno en movimiento retrógrado provoca demoras en asuntos compartidos con tu pareja o socio. Comienzas a percibir a esa persona especial tal como es, sin filtros ni fantasías. Dejas atrás las idealizaciones: comprendes que no existen seres perfectos, solo humanos con luces y sombras. Además, podrías reencontrarte con almas del pasado, con quienes aún tienes compromisos espirituales por cumplir.

Por otro lado, Venus —tu planeta regente— despierta en ti un aprecio más profundo por el arte, la belleza y todo aquello que tenga valor auténtico. Tu sensibilidad estética se afina, llevándote a disfrutar de lo exquisito y lo significativo.

ESCORPIO

Julio se presenta como un mes dinámico, cargado de movimiento y emociones intensas. Te percibes más atractivo, encantador y magnético, y esa energía seductora proviene de la influencia de Venus, el planeta del amor. Tu naturaleza apasionada se intensifica bajo esta vibración venusina. Sin embargo, con Neptuno en retroceso, podrías tender a manifestar el estrés a través del cuerpo, con molestias físicas que no debes ignorar.

Será un desafío mantener hábitos que favorezcan tu bienestar, como la alimentación equilibrada o la constancia en el ejercicio, ya que te costará más seguir una rutina saludable.

SAGITARIO

Julio se enciende aún más para ti, ya que tu naturaleza de fuego vibra con fuerza en este mes cargado de movimiento. Te atraen la acción, los giros inesperados y todo lo que implique salir de la rutina. Con Venus realzando tu faceta más romántica, te sientes listo para conquistar y dejar huella. Si estás sin pareja, anhelas a alguien que te desafíe intelectualmente, que te enseñe algo nuevo y despierte tu curiosidad. Buscas una conexión dinámica, con una persona tan apasionada y creativa como tú.

Sin embargo, con Neptuno en movimiento retrógrado, tu capacidad de imaginar puede volverse bruma que confunde. Por eso, es momento de dejar las suposiciones de lado y actuar con lógica. Antes de lanzarte a una relación o a una propuesta tentadora, analiza con objetividad. Investiga, reflexiona y asegúrate de que lo que deseas realmente te beneficia.

CAPRICORNIO

Este verano marca un giro importante: dejas atrás el aislamiento y la monotonía para abrirte a una vida social y familiar mucho más activa. Venus influye positivamente en tu bienestar, favoreciendo tu salud, realzando tu apariencia física y elevando tu estado de ánimo. Los días de tristeza y exceso de estrés comienzan a quedar atrás.

Por otro lado, Neptuno en retrogradación remueve heridas del pasado, especialmente aquellas que se originaron en la infancia. Es un periodo ideal para enfrentarlas con valentía, buscar apoyo y avanzar hacia una verdadera sanación. Recuerda que mereces una vida plena y que no es justo seguir arrastrando un peso emocional que ya no te corresponde. Es tiempo de soltar y liberarte.

ACUARIO

La influencia de los astros te impulsará a destacarte con gran seguridad en cada acción que emprendas. Venus, el planeta que rige el amor y la prosperidad, despierta tus atractivos y habilidades naturales. Te proyectas con un aura vibrante, atractivo y lleno de vitalidad.

Con Neptuno retrógrado, surge en ti una resistencia frente a las normas que no tienen sentido para ti. Te dedicas a aprender de manera autodidacta, observando a los demás y explorando por ti mismo las respuestas a tus dudas.

PISCIS

Julio inicia con Neptuno retrocediendo en el área de tus finanzas. Te invita a valorar más la riqueza espiritual que la material. Ya no te aferras tanto a lo que sabes que puede desaparecer rápidamente. Ahora luchas por aquello que realmente importa: un gran amor, un hogar seguro, paz, salud y alimento. Todo lo demás son solo placeres temporales.

Venus favorece la armonía en tus relaciones familiares, especialmente con padres e hijos si los tienes. Es un momento propicio para dar el paso hacia esa casa ideal que siempre has soñado.

