Horóscopos de Walter Mercado de la semana del 09 al 14 de diciembre

ARIES

La Luna transita por tu signo esta semana, lo que te lleva a recordar con nostalgia a personas y momentos del pasado que desearías hubieran tenido un desenlace diferente.

No obstante, el universo, Dios, o la fuerza en la que confías, tiene algo o alguien mejor reservado para ti . A veces, cuando las cosas no resultan como esperábamos, es una señal de que algo mucho más grande y positivo está en camino como recompensa.

TAURO

Durante esta semana debes superar cualquier pensamiento de duda o inseguridad que te invada. Escucha tu intuición, mantén la lógica y actúa de manera práctica , siempre consciente de las consecuencias de tus decisiones.

Si lo consideras necesario, busca apoyo, orientación o comparte tus sentimientos con alguien capacitado que pueda guiarte en lo que necesitas resolver. Recuerda que tu objetivo principal es ser feliz y vivir en armonía.

GÉMINIS

Esta semana enfrentas un desafío que te brindará una valiosa lección de vida, con el propósito de recordarte que debes priorizarte a ti mismo.

Sueles enfocarte en servir y agradar a los demás, dejando tus propias necesidades de lado, es por ello que la energía de la Luna te inspira a cuidar de tu bienestar físico, mental y espiritual , protegiéndote de cualquier cosa que pueda alterar tu paz interior.

CÁNCER

Cáncer, el 2025 promete ser un año de transformaciones significativas en tu estilo de vida, creencias y hábitos. Estás listo para dejar atrás ambientes o relaciones que no te benefician.

Esta semana te enfocarás en diseñar una estrategia para dar ese paso que te permitirá salir de tu zona de confort y abrirte a un futuro repleto de nuevas experiencias, abundancia, amor y tranquilidad.

LEO

Diciembre es uno de tus meses favoritos, Leo, ya que disfrutas adornando tu espacio y preparando los platillos navideños que tanto te gustan.

Este mes está lleno de reuniones con amigos, por lo que las actividades sociales no te faltarán. Sin embargo, las estrellas te aconsejan evitar los gastos excesivos; no es momento de tratar de impresionar, sino de compartir, amar y ofrecer lo mejor de ti: tu tiempo y calidez humana.

VIRGO

En estas fiestas navideñas, es fundamental priorizar tu salud de manera rigurosa, entonces procura evitar excesos en comida y bebida, y mantente firme ante las tentaciones. Además el universo te impulsa a cuidar de tu cuerpo, adoptar prácticas de medicina preventiva y dedicar tiempo a tu bienestar.

Esta semana también conocerás a alguien influyente e inspirador que te alentará a mejorar tu estilo de vida y a proyectar tu mejor versión.

LIBRA

Esta semana se presentan grandes oportunidades laborales para ti en esta temporada navideña, por lo que es importante que evalúes cualquier oferta de trabajo que aparezca, ya que podría abrirte camino hacia roles importantes en el futuro.

Tu capacidad para ser amigable, sincero, responsable y creativo en lo que te apasiona te hará destacar, lo que se traducirá en mayores ingresos y un mayor reconocimiento.

ESCORPIO

Estás atravesando una semana llena de ocupaciones, especialmente dedicada a servir a los demás , ya sea por tu trabajo o tu estilo de vida. Sin embargo, es importante que también te dediques tiempo a ti mismo.

Haz un espacio para consentirte y date ese regalo que llevas tiempo deseando, ¡te lo mereces! Si tienes pareja, recuerda que también necesita de tu atención. Para los solteros, esta es una gran oportunidad para disfrutar al máximo de su libertad, privacidad e independencia.

SAGITARIO

Sagitario, es habitual que asumas el control en situaciones complicadas gracias a tu habilidad para resolver problemas rápidamente. Sin embargo, es importante que también permitas que otros te ayuden.

Aprende a delegar responsabilidades y evita caer en la crítica o hablar de los demás. Es momento de trabajar en mejorar tu imagen y proyectarte con mayor seguridad y fortaleza.

CRAPICORNIO

Capricornio, es importante que practiques lo que predicas y seas un ejemplo a seguir no solo con palabras, sino con acciones.

Tienes una gran bendición en forma de talentos y experiencia, lo que te otorga una gran sabiduría. Dirige esas habilidades hacia tu propio beneficio. Si sabes que algo no te favorece, no insistas, y si una relación amorosa no te corresponde, aléjate de ella.

ACUARIO

Esta semana arranca con mucha actividad para varios acuarianos, ya que las celebraciones navideñas y otras responsabilidades te exigirán repartir tu tiempo entre el trabajo, la familia, los amigos y tu pareja.

Si estás soltero, esta Navidad debería ser la última en la que estés sin pareja , ábrete a conocer personas que sean compatibles contigo y confía en que el universo tiene algo grandioso y hermoso reservado para ti.

PISCIS

Que esta semana esté colmada de bendiciones para ti, abraza cada una de ellas y agradece. Con frecuencia nos centramos en lo negativo y pasamos por alto lo positivo que llega a nuestras vidas y la suerte que tenemos.

Las estrellas te invitan a convertir el dolor o el sufrimiento en bendiciones, amor, salud y gloria. Mantén una actitud positiva .



