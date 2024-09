Horóscopos de Walter Mercado de la semana del 03 al 07 de septiembre

Aries

Urano, el planeta asociado con la transformación y el cambio, inicia su movimiento retrógrado en Tauro, que corresponde a tu segunda casa zodiacal, esto indica que se avecinan cambios graduales en cómo generas ingresos o cómo recibes dinero.

Podrías estar considerando buscar un nuevo trabajo o explorar nuevas fuentes de ingreso. Si estás pensando en vender o comprar una propiedad, es recomendable hacerlo después de enero de 2025.

Además, Plutón retrógrado sigue influyendo en la calidad de las amistades que deseas mantener, lo que te lleva a ser muy selectivo en tus relaciones personales.

Tauro

Urano, el planeta de la transformación, está en retroceso y entra en tu signo esta semana, lo que aumenta tu inquietud y ansiedad.

Estás muy concentrado en tu futuro y en tomar decisiones con una perspectiva a largo plazo. Tu carrera profesional o estudios superiores se ven influenciados por la energía de Plutón, que también está retrógrado.

Vas a superar el miedo al fracaso y a no destacar, y trabajarás por tu desarrollo personal y bienestar económico.

Géminis

Urano estará en retroceso en el signo de Tauro hasta enero de 2025. Durante este tiempo, experimentarás una renovación y transformación personal, reemplazando tus miedos y limitaciones por coraje y poder interno.

Te has cansado de vivir en el sufrimiento y ahora decides liberarte de él. Plutón refuerza esta tendencia en ti, invitándote a reevaluar tu vida, lo que has vivido y todo lo que aún te queda por disfrutar y aprender.

Cáncer

Con Marte en tu signo, la influencia de Urano y Plutón retrógrado se intensifica, haciendo que desafíes todas las normas, costumbres y tradiciones que consideras sin sentido. Tu perspectiva sobre la vida, la sociedad, la política y la economía de tu país, así como tus valores personales, están en constante transformación.

Valoras la diversidad, lo que te lleva a modificar tu círculo de amistades. Ser más paciente y flexible te permitirá afrontar estos cambios con éxito.

Leo

Con Plutón en retroceso y en oposición, tu vida amorosa se convierte en un gran reto, tanto para ti como para tu pareja, si tienes una.

Te enfrentas a cualquier persona tóxica que intente manipularte, limitarte o restringir tu libertad. Esta etapa representa una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, ya que cierras ciclos tóxicos para alcanzar la paz y el amor. Por otro lado, Urano en retroceso te impulsa a hacer un cambio inesperado en tu carrera o profesión.

Virgo

La energía solar en tu signo actúa como un amuleto de buena suerte para enfrentar los cambios planetarios causados por Urano y Plutón retrógrados.

Cualquier conflicto o situación mental o emocional que afecte tu salud podrás superarlo con éxito. Urano retrógrado te impulsa a defender con respeto tus ideas, creencias, y tendencias religiosas, políticas, y culturales, incluso si van en contra de lo que otros piensan.

Libra

Venus en tu signo atenúa la influencia de Urano y Plutón retrógrados, por lo que su impacto no se siente tan fuerte.

Plutón despierta en ti un deseo de sobresalir y dejar una marca, especialmente en aspectos más pasionales , destacándote en todo lo que haces y dando siempre tu máximo.

Urano, por otro lado, te conecta más con temas esotéricos, místicos y espirituales, sacando a relucir tu sabiduría y aumentando tu energía y poder personal.

Escorpio

Con Plutón retrógrado, te enfocas intensamente en resolver problemas familiares; tu hogar, tus hijos y tu núcleo familiar requieren orden, atención, amor y paz. Todo se reestructura, y los cambios que ocurran serán para el beneficio de todos.

Urano retrógrado, en tu sector de uniones, te impulsa a defender tu espacio y tu libertad personal. Sentirte atrapado, restringido o forzado te motiva a liberarte de quien te oprime.

Sagitario

Plutón retrógrado resalta tus manías y obsesiones, mostrando cómo, cuando algo ocupa tu mente, no descansas hasta conseguirlo o resolverlo. Sientes la necesidad de descubrir la verdad detrás de un misterio o una mentira.

Por otro lado, Plutón retrógrado desencadena una lucha interna contra tus rutinas, hábitos y obsesiones, ya que eres consciente de que te limitan, te quitan espontaneidad y reducen tu capacidad de adaptación en la vida.

Capricornio

Todo lo relacionado con tus bienes materiales, tus finanzas y tu economía se ve afectado por la energía de Plutón en retroceso.

Tu valor personal no depende de tus posesiones materiales o tu capital económico; tu valor es incalculable y no tiene precio. Reflexiona sobre esto: no eres un objeto que se puede comprar. Plutón retrógrado te impulsa a desarrollar formas de expresión y creatividad para canalizar tus inquietudes.

Acuario

Esta semana, con Plutón retrógrado entrando en tu signo, te verás impulsado a transformarte y reinventarte, pues te has comprometido a evolucionar tanto en el aspecto humano como espiritual.

Este tránsito te llevará a enfrentar cuestiones familiares, evitando repetir viejos errores. Cualquier cambio que realices en favor de la paz en tu hogar y familia traerá felicidad a todos los involucrados.

Piscis

En noviembre y diciembre, Saturno y Neptuno estarán retrógrados en tu signo, y Plutón retrógrado también influirá detrás de ti. Esto puede dificultar tu capacidad para pensar de manera objetiva y positiva.

Es importante que te esfuerces en ver el lado bueno de las cosas y que te concentres en lo que tienes, en lugar de lo que te falta . Sé extremadamente cauteloso al comunicarte y al expresarte, ya que Urano retrógrado te desafía a ser más sutil y cordial con los demás.



Con información de Walter Mercado

