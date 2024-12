Aries

Las amistades del pasado regresan, y aunque con actitud sumisa, perdónalas, pero no confíes nuevamente en ellas, porque tarde o temprano te harán lo mismo. Serán días en los que pensarás mucho en lo vivido y podrías sentir ganas de retomar lo que ya pasó. Sin embargo, no te aferres al pasado, ya que no te ofrecerá nada nuevo. Perdona, suelta y sigue adelante si realmente deseas encontrar la felicidad. Serán tiempos de reflexión profunda y cambios en tu comportamiento, estás atravesando una etapa de maduración importante. En los negocios de comida, tendrás suerte, pero ten cuidado con los chismes; es importante aclarar las cosas para evitar errores. Es momento de dar todo lo que tienes y luchar por lo que realmente te motiva.

Tauro

Es importante que no te hagas daño a ti mismo; es hora de dejar atrás el pasado y permitir que cada persona asuma la responsabilidad de sus acciones. Se avecina una nueva aventura llena de experiencias y aprendizajes, la cual llegará a través de un viaje. Recibirás noticias de una ex pareja que te removerán emocionalmente. Este es el momento de confiar más en ti mismo y en tu capacidad para alcanzar tus metas. Algunas noticias que llegarán te ayudarán a comprender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Un viaje se avecina y lo disfrutarás muchísimo. En el amor, aunque habrá algunas discusiones por malentendidos, al final el vínculo se fortalecerá, al punto de que podría surgir un compromiso o la relación podría madurar considerablemente. Ten cuidado con los karmas del pasado, ya que empezarás a enfrentarlos en un corto plazo. Además, evita involucrarte en chismes de vecindad que solo buscarán perjudicarte o hacerte pasar un mal rato.

Géminis

Experimentarás mejoras en tu estado de ánimo, pero recuerda no perdonar los mismos errores repetidamente, ya que solo te los harán una y otra vez. No es momento para recriminar ni tratar mal a los demás; es hora de trabajar en los aspectos negativos y evolucionar para convertirte en una mejor persona, mostrando al mundo de qué estás hecho. Nunca permitas que te lastimen con palabras o malentendidos; siempre aclara las cosas. Ten cuidado de no esperar demasiado de quien sabes que no te dará nada a cambio. Podrás tener sueños premonitorios que te revelarán lo que ocurrirá en poco tiempo. Existe la probabilidad de un cambio de hogar o de vehículo pronto. Además, un negocio en mente y la posibilidad de mudarte a otra ciudad podrían presentarse en un futuro cercano.

Cáncer

Debes tener en cuenta que el trabajo no vendrá a buscarte a tu casa; si no te lo propones, no lograrás nada. Es el momento de buscar mejores oportunidades laborales, las cuales podrían incluso llevarte a cambiar de ciudad o de residencia. Una noticia que esperabas desde hace tiempo está a punto de llegar. Recuerda que nadie da un paso sin asegurarse de que valga la pena, y si algo no te beneficia, mejor quédate donde estás. Ten cuidado con los caminos que tomas, ya que podrías enfrentarte a accidentes o pérdidas materiales. Protege el entorno familiar, ya que algunos chismes podrían poner en tensión las relaciones. Has estado rodeado de energías negativas de personas que no te tienen buena voluntad y desean verte caer. Una amistad necesitará mucho de tu apoyo y palabras, ya que está pasando por el final de una relación. Además, ten cuidado con caídas y golpes, que podrían ocurrir con frecuencia.

Leo

Muchos momentos positivos se avecinan y, con ellos, el amor se manifestará más que nunca. Tu pareja ha sentido algo de soledad, así que es el momento de demostrarle lo contrario y recuperar esa conexión que los unió. Si ya estás en una relación, evita recriminar o tratar mal a quien tienes a tu lado, ya que, de lo contrario, podrían llegar a separarse. Es momento de no dejar que nada ni nadie te afecte, ya que has pasado por situaciones que han herido tu corazón. Vienen cambios muy favorables en lo laboral, así que abre tu mente y acepta las oportunidades que el universo te ofrece. Cierra ciclos que ya no te aportan y aléjate de personas tóxicas que podrían robarte tu suerte y tus sueños.

Lee también: Horóscopos de Walter Mercado de la semana del 24 al 28 de diciembre

Virgo

No permitas que nadie te desprecie, vive la vida plenamente y disfruta de tu soltería. Un acontecimiento familiar te unirá más que nunca con tus seres queridos. Es importante que estés atento a tu economía, ya que podrías perder dinero si no tomas precauciones. Ten cuidado, ya que podrías ser víctima de un robo por parte de alguien cercano. Abre tu corazón a los sueños, al amor y a la vida, sin preocuparte demasiado por tus caídas, ya que solo te harán más fuerte. No te culpes por los errores del pasado, aprende a soltar y dejar ir, porque la vida se trata de vivir el presente, antes de que sea demasiado tarde. No dejes nada pendiente, especialmente en este momento, ya que podría afectar tu futuro. Protege tu corazón y tus pensamientos, ya que han estado muy expuestos y podrías terminar sufriendo más de lo necesario. Se avecinan momentos muy especiales con personas que te dejarán grandes enseñanzas.

Libra

No descuides tu cuerpo, ya que en poco tiempo podrías ganar peso de manera significativa. Una amiga podría quedarse embarazada por un descuido, aunque mejor sería decir que por imprudencia. Se avecinan cambios en tu actitud que podrían no ser bien recibidos. No dudes nunca de quién eres ni de hacia dónde te diriges. Es importante que prestes más atención a tu alimentación, ya que podrías enfrentarte a un aumento de peso o problemas estomacales como gastritis o colitis. Se presentarán muchas oportunidades de crecimiento en tu carrera profesional y podrías iniciar algo más sólido en el ámbito de relaciones personales. No dejes que nadie interfiera en tus sueños y pensamientos, pues son tuyos y de nadie más.

Escorpión

Un amor de una noche y noticias del extranjero llegarán en estos días. Se acerca un viaje, pero también podrías enfrentar la cancelación de un contrato o algunos trámites que se realizarán pronto. Grandes amores del pasado regresan, pero no te preocupes, ya no te afectarán tanto, poco a poco quedarán en el olvido. Ten cuidado con los juegos de azar, ya que no serán favorables para ti y podrías experimentar pérdidas de dinero. También, ten precaución con posibles accidentes, que podrían ser frecuentes. Un viaje que tienes planeado resultará mejor de lo esperado y será una experiencia enriquecedora con familiares o amigos. Se avecinan momentos de incertidumbre, pero lograrás superarlos, aunque podrías sentirte un poco deprimido al pensar que la vida y el mundo están en tu contra.

Sagitario

No es el momento de confiar en todo el mundo, ya que podrías enfrentarte a grandes sorpresas. Presta más atención a tu salud, ya que podrías sufrir problemas de colitis. Es tiempo de quitarte la máscara con la que has vivido y ser auténtico, no busques agradar a los demás, sino de mostrarle al mundo quién eres y lo que eres capaz de lograr. Has perdonado errores graves en el pasado, lo que ha hecho que jueguen con tus sentimientos y tu confianza. Deja que esas personas enfrenten su karma, que tarde o temprano les llegará. Serán días llenos de luz, no dejes de creer en tu poder para alcanzar tus metas. Has superado situaciones difíciles y has salido adelante, ahora ya no es momento de caer. Deja que cada persona asuma la responsabilidad de sus actos, tú no estás aquí para cargar con responsabilidades ajenas.

Capricornio

Te enterarás de un chisme entre amistades que estará circulando en estas fechas. El amor llegará en su momento, sin dolor, solo con alegría y momentos agradables. Es el momento de ponerte las pilas con la dieta y el gimnasio para comenzar a ver los resultados que tanto esperas. No dejes que otras personas te manipulen, ve directamente hacia tu meta o sueño para lograr todo lo que te propongas. Ten cuidado con llevar una vida apresurada, ya que podrías lamentarlo si sufres un incidente. Con el tiempo, comenzarás a sentir afecto por aquellas cosas que antes no tenían importancia para ti. Mantén la calma con lo que deseas, recuerda que todo lleva su tiempo, pero no dejes de avanzar cada día hacia tu objetivo. Se avecinan algunos enfrentamientos con tu pareja, en caso de tener, debido a malentendidos. Ten presente que las oportunidades no regresan, así que aprovéchalas a medida que llegan.

Acuario

Es el momento de dejar atrás el pasado, olvidarte del futuro y enfocarte en tu presente, ya que es lo único que realmente tienes asegurado. Se avecinan días de mucha reflexión, especialmente por la noche, cuando pensarás en una nueva oportunidad amorosa si estás soltero. Permite que la vida y el mundo te sorprendan, y no te cierres a la felicidad, solo acéptala cuando realmente estés listo. Grandes cambios están por llegar, junto con oportunidades que no se presentarán nuevamente en tu vida. Deja de darle vueltas a ese asunto que te quita el sueño, la vida es corta, vívela plenamente y disfruta lo que el destino pone en tu camino. No te dejes influir por comentarios de otras personas que intentarán hacerte sentir mal de alguna manera. Ten cuidado con lo que deseas, porque se hará realidad.

Piscis

Muchas veces te has encontrado en el ojo del huracán, pero esto ha sido debido a que te metes en situaciones que no te corresponden, siempre con la intención de ayudar a los demás, pero olvidando resolver tus propios asuntos. Un familiar caerá enfermo, pero se recuperará poco a poco. La vida no ha sido fácil para ti, pero has logrado lo que te has propuesto y has disfrutado de lo que has querido. Ahora es el momento de madurar, sentar cabeza y empezar a ver las cosas desde una perspectiva más madura. Se aproxima un amor prohibido que te dejará sin aliento y te hará madurar, al punto de aprender a distinguir lo que realmente quieres y lo que no en tu vida. No te atormentes por algo que no tiene solución, deja que se desvanezca y enfócate en hacer cosas nuevas y comenzar nuevos proyectos.

