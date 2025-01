Aries

Se presentan oportunidades de viaje o para comenzar un negocio relacionado con la venta de alimentos. Si temes caer y cometer los mismos errores, nunca avanzarás. Recuerda que de las equivocaciones se aprende, pero lo importante es poner en práctica esas lecciones. Si tienes pareja, los celos podrían surgir y podrías provocar un conflicto innecesario. Tu carácter será clave para afrontar una situación que se presentará pronto; no dudes en poner límites a quienes intenten interferir en tu vida sin motivo alguno. Ten cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, ya que podrías decepcionar a personas importantes para ti. Sé auténtico y no te dejes afectar por las críticas o comentarios negativos.

Tauro

Es hora de dejar el pasado atrás y concentrarte en lo que viene. Te has quedado estancado, aferrándote a lo que ya no sirve, y eso te impide avanzar. Ya no es momento de seguir flagelándote ni hacerte daño innecesario; la vida está llena de oportunidades que merecen ser aprovechadas. Deja de procrastinar y comienza a tomar acción. No permitas que nada ni nadie te detenga, especialmente aquellas personas que no valen la pena. Quien realmente te quiera, te apoyará en la lucha por tus sueños; quien no, solo te ofrecerá excusas para que te des por vencido.

Géminis

Se presentan buenas oportunidades en los negocios, pero también saldrá a la luz una verdad sobre un miembro de tu familia que cambiará significativamente tu forma de pensar y vivir. No dejes que esto te afecte demasiado; recuerda que no eres quien para juzgar a los demás. Ten paciencia y no esperes que los cambios lleguen de inmediato, especialmente si has estado estancado por un tiempo. Cambia tu forma de pensar y actuar para obtener mejores resultados. En el amor, se avecinan cambios y la posibilidad de sentir atracción por alguien que vive lejos de ti. Ten cuidado con esta situación, ya que podrías terminar herido o herida.

Cáncer

Recibirás una noticia de lugares lejanos y un comentario de alguien importante que te hará muy feliz. No dejes que la ira te controle y trata de solucionar cualquier conflicto con tu pareja, si la tienes. Serán días de muchos cambios, en los cuales reflexionarás sobre si has alcanzado tus metas y objetivos en la vida. Tienes grandes posibilidades de lograr algo pleno y satisfactorio, pero lo has descuidado al enfocarte en asuntos que no te aportan nada y que solo te causan estrés. No permitas que nadie te haga caer ni te venza; tienes el poder de levantarte y hacer lo que desees para salir adelante. Deja de dar explicaciones y no rindas cuentas a quien no te las pide ni merece tu atención.

Leo

No dejes que las personas a tu alrededor te influyan demasiado, ya que podrían hacerte cambiar tu opinión sobre alguien que te interesa mucho. Aprende a no prestar atención a los chismes, especialmente si no los has presenciado con tus propios ojos. Se avecinan cambios en tu estado de ánimo, y podrías meterte en problemas por hablar de más sobre una amistad. Si no estás seguro o segura de la información, mejor quédate callado o callada y no digas nada. Cambia tu forma de ver la vida y trata de ser más positivo o positiva. Cuídate de los pies y de posibles dolores estomacales, ya que podrían ser comunes hoy.

Virgo

El amor siempre estará en ti, tengas o no con quién compartirlo, así que no te preocupes por eso. Se avecinan momentos muy buenos en familia que debes aprovechar al máximo. No te limites en tus sueños, metas ni en lo que necesitas; aprende a disfrutar cada paso que das, porque la vida te compensará si te debe algo. No tengas miedo de enfrentar tu pasado; despídete de él, ya que no tiene nada nuevo que ofrecerte, solo lo mismo de siempre. Es momento de visualizar tus sueños y metas, de ir tras algo que realmente llene tu alma y corazón, y decirle adiós a lo que no tiene solución y solo te causa estrés y dolores de cabeza.

Libra

Ten cuidado con dejarte llevar por pensamientos negativos, ya que estos días podrías estar atrayendo lo mismo. Se abren probabilidades de comenzar a planear un negocio en el que te irá muy bien. Este mes de enero se ve ideal para empezar a trabajar en tus sueños y metas, enfocándote en lo que realmente te aporta algo positivo y dejando atrás lo negativo. Habrá oportunidades de crecimiento profesional, pero también se aproxima una borrachera y chismes entre amistades. No tomes en cuenta esos comentarios sin sentido; simplemente manda todo al carajo y sigue adelante.

Escorpio

En los próximos días estarás arreglando documentos importantes. Si tienes pareja, presta mucha atención, ya que esta persona se ha sentido un poco desplazada por tu actitud y comportamiento. Si ya no te interesa o no te importa, es mejor que lo dejes claro; si sientes lo contrario, acércate más y demuéstrale lo que realmente significa para ti, porque poco a poco está perdiendo interés. Ten cuidado, porque hay alguien que ha estado intentando acercarse a tu pareja con halagos, lo que podría meterte en problemas. Además, es probable que recibas una noticia muy especial de un familiar que te alegrará mucho.

Sagitario

Una noticia inesperada saldrá a la luz y podría generar cierto conflicto. Se avecina una semana de cambios, así que deberás ser más prudente con los gastos que recibas en estos días, evitando gastar en cosas innecesarias. Si tienes pareja, esta persona estará muy cariñosa, pero probablemente quiera pedirte algo que pronto sabrás, y es posible que no puedas dárselo o brindárselo. Deja de pensar en quienes se fueron y no quisieron regresar; es momento de dejarlos atrás. La vida te traerá nuevas oportunidades en el amor, así que prepárate para aprovecharlas.

Capricornio

Ten mucho cuidado con los amores de una noche, ya que solo te traerán dolor. Es importante que reflexiones sobre tus sueños, ya que has estado lidiando con conflictos internos que te han detenido en tu camino. Deja que la vida te sorprenda; tu principal desafío es creer que tu suerte será igual a la de los demás. Se abrirán nuevos caminos para ti, lo que traerá consigo muchos cambios en tu forma de ser y actuar. Si no habías madurado, lo harás rápidamente. Además, te llegará un dinerito extra que podrías usar para un viaje o para comprar algo que realmente necesitas.

Acuario

En tu trabajo, las envidias comenzarán a surgir debido a nuevos ofrecimientos que te llegarán. Te enterarás de ciertos chismes que circulan en tu familia, pero la mayoría no serán ciertos. Es probable que, durante lo que resta del mes, enfrentes algunos traumas del pasado o te sientas agobiado por las tristezas de no ver claras muchas cosas que has estado esperando. Recuerda que las cosas no llegan por sí solas; tienes que luchar por lo que quieres y deseas. No dejes que nada ni nadie te detenga en tu camino. Quien intente hacerlo no merece compartir tus triunfos y éxitos, así que no dudes en mandar a la fregada a quien te frene.

Piscis

Se presentan amores intensos, y si ya estás en una relación, todo comenzará a tomar forma y a encajar. Habrá un viaje inesperado y la posibilidad de iniciar un proyecto con una amistad o con tu pareja. No tengas miedo de expresar lo que sientes; si a alguien no le gusta, es su problema, no el tuyo. Se avecinan días de reflexión profunda, donde estarás meditando sobre el valor de la vida, lo que has logrado y lo que aún no has podido alcanzar. Una nueva persona llegará a tu vida, tal vez algo más joven, y te hará sentir más vivo, brindándote momentos muy buenos. Sin embargo, es probable que sientas la tentación de buscar a alguien del pasado, pero recuerda que te atraen las mentiras y el engaño. Ten cuidado con las noticias falsas que provendrán de familiares. No te dejes llevar por la venganza, y mejor deja todo en manos de Dios, quien se encargará de poner todo en su lugar.

NA