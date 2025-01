Horóscopos de Nana Calistar de HOY 17 de enero de 2025

Aries

Los amores del pasado podrían regresar, así que no cierres esa puerta si fuiste tú quien causó la separación. Escucha, reflexiona y luego toma una decisión. Estás entrando en un período en el que es importante que analices a fondo tu situación amorosa, ya que hay grandes posibilidades de que se fortalezca y se asiente. Si lo deseas y planeas con cuidado, incluso podría haber un embarazo en el horizonte. Ten cuidado con traiciones e infidelidades, y evita caer en la rutina que podría desgastar tu relación. No busques conflictos ni motivos para provocar a tu pareja innecesariamente.

Tauro

Es importante que aprendas a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sin que otros hablen por ti o malinterpreten lo que sientes. Si no tienes pareja, no te preocupes, ya que alguien especial está por aparecer, comenzando con una amistad. Existe también la posibilidad de un encuentro sexual con una ex pareja, pero ten cuidado, ya que podrías salir lastimado o lastimada. Aléjate de personas que solo buscan contarte chismes, ya que solo te causarán malestar. En los próximos días, encontrarás mucha paz, amor y ternura con tu pareja. Si estás soltero o soltera, en lugar de quejarte, pon en claro qué es lo que realmente necesitas y buscas en tu vida; esa es la clave para alcanzar la felicidad.

Géminis

Si ya tienes pareja, tómate el tiempo necesario para analizar y conocer cuáles son sus necesidades, sin enfocarte únicamente en las tuyas. A finales de la semana, podrías salir de fiesta o asistir a una reunión. Recibirás noticias, ya sea por mensaje de texto o llamada, de alguien que te gusta pero con quien te daba miedo hablar. Ten cuidado de no ser demasiado impulsivo, ya que podrías alejar a esa persona. Se avecinan movimientos en el ámbito financiero y tendrás trámites y documentos pendientes. No dejes todo para el último momento; termina esos pendientes para evitar problemas o retrasos en situaciones que debes resolver cuanto antes.

Cáncer

A finales de la semana, hay posibilidades de que salgas de fiesta o a un antro, pero es importante que evites el consumo excesivo de alcohol y bebidas azucaradas, ya que te están perjudicando y contribuyendo al aumento de peso. En el trabajo, es mejor que no tomes decisiones de cambio por ahora, ya que el panorama no parece favorable para ti. Si tienes un empleo y deseas algo mejor, ve por ello, pero no dejes lo que tienes hasta que tengas algo nuevo asegurado. Si has considerado cambiar de trabajo, ten cuidado, ya que podrías dejar una fuente de seguridad por algo que no tienes claro si será estable. Además, te encontrarás con una persona de tu pasado que tuvo un papel importante en tu vida amorosa.

Leo

Ten cuidado con dejarte llevar por pensamientos que no son reales; piensa con claridad y no con el corazón. Pronto saldrás de un problema que te ha afectado en las últimas semanas, así que no te preocupes tanto por lo que tiene solución. La monotonía es perjudicial para las relaciones, y seguir siempre las mismas rutinas puede desgastar y cansar a ambas partes. Deja de involucrarte tanto en la vida de los demás y enfócate en la tuya, que has tenido bastante descuidada. Te gusta ayudar, pero a veces caes en un círculo donde te concentras en los problemas ajenos y dejas de lado tus propias necesidades.

Virgo

Existen posibilidades de un viaje y de un reencuentro con familiares a los que no has visto en mucho tiempo. No confundas tus sentimientos, ya que las personas pueden cambiar rápidamente de actitud y mostrarte atenciones o cariño, lo cual podrías interpretar erróneamente como amor o interés hacia ti. Es importante que seas más firme con quienes intenten afectar tu entorno y, al mismo tiempo, más amoroso o amorosa con aquellos que siempre han estado a tu lado sin condiciones.

Libra

Se avecinan días de muchos cambios, y tu economía comenzará a mejorar considerablemente, pero deberás poner el esfuerzo necesario para evitar que se te escape de las manos. No permitas que la familia te manipule, ya que buscarán formas de hacerte pasar un mal rato o aprovecharse de ti. Si una persona de tu familia te decepcionó anteriormente, no permitas que vuelva a ocurrir; mantén la guardia alta y no confíes tan fácilmente. Ten cuidado con las envidias, que estarán muy presentes; tu determinación para lograr lo que deseas generará incomodidad en algunas personas, pero no te detengas y sigue tu camino.

Escorpión

Es fundamental que descanses más y dejes de invertir tanta energía en cosas que no te aportan nada positivo. Estarás rodeado de amistades falsas, y es muy probable que te enteres de rumores de personas que creías tus amigos o amigas. Si no tienes pareja, estás en el momento ideal para expresarte y no dejar pasar más oportunidades. No tengas miedo de decir lo que sientes; si no te acepta, al menos dejarás de perder tiempo y podrás centrar tus energías en alguien que sí quiera estar contigo. Se acerca un viaje que necesitarás organizar cuidadosamente para evitar contratiempos de última hora.

Sagitario

No compartas tus planes con demasiada gente, ya que la envidia puede jugar en tu contra y podrías exponerte a que te compliquen las cosas. El fin de semana se presenta lleno de nuevas oportunidades, y estarás en modo "intuición". Presta mucha atención a tus sueños y a todo lo que pase por tu mente, ya que allí encontrarás la clave para tomar la decisión correcta. El día que aceptes tus defectos, nadie podrá hacerte daño con nada. Recuerda que nadie es perfecto, así que deja de martillarte con tus errores y no los pongas siempre sobre la mesa.

Capricornio

Ten precaución con cambios de actitud repentinos, ya que podrían afectar tu entorno y hasta distanciarte de una persona que es muy importante para ti. También, si tienes pareja, ten cuidado con dos amigos o amigas de él/ella, ya que están influenciándolo o influenciándola para hacer cosas que no desea. Se avecinan cambios significativos para ti, y con ellos, la solución a varios problemas que te han preocupado. Existe la posibilidad de que un problema que te ha estado quitando el sueño se resuelva de la mejor manera. Evita meterte en problemas laborales, ya que no es el momento para eso, sino para concentrarte en trabajar y estar bien para lograr todas tus metas y objetivos.

Acuario

No te detengas a responder a las críticas de los demás, deja que comenten y digan lo que quieran sobre ti; la vida es demasiado corta para perder el tiempo en eso. Es momento de confiar en ti mismo y en lo que necesitas para estar bien y ser feliz. Si tienes pareja, es un buen momento para regresar a esos momentos en los que realmente fueron felices, ya que podrían caer en la rutina y poner en peligro lo que tanto les ha costado construir. Amores fugaces pueden aparecer en cualquier momento, y podrían llevarse consigo recuerdos de amores pasados que te han causado dolor o heridas.

Piscis

La felicidad llegará a tu vida en la medida en que cambies tu perspectiva sobre lo que esperas de la vida y sobre lo que realmente necesitas para ser feliz. No te dejes confundir por tus sentimientos, y asegúrate de tener claro lo que esperas de una persona y lo que no estás dispuesto a aceptar. Es momento de confiar en ti mismo y enfocarte más en tus sueños. Has perdido tu dignidad por alguien que no valora tu esfuerzo ni te importa, pero ahora es el momento de renacer de tus cenizas y comenzar una nueva vida llena de éxitos y felicidad. Se acercan días de alegría y buenos momentos, aunque también habrá momentos difíciles en los que podrías enfrentar complicaciones emocionales.

