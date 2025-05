Amar es crecer, no hundirse. Amar sin morir en el intento. Un amor extraño y confundido en sí mismo. Hoy el aire se llena de presagios. La Luna danza en signos de pensamiento, mientras el número 11 —símbolo de intuición, puertas abiertas y revelaciones espirituales— guía mis visiones.

A ti, que buscas amor, quieres respuestas, escucha esta voz antigua pues cada signo porta una llave sagrada.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy, Aries, el oráculo te revela que no todo lo que brilla es amor. Hay pasiones que solo buscan validación y no conexión verdadera. Establece límites claros y no permitas que la urgencia emocional confunda tu juicio. La suerte en el amor dependerá de tu capacidad para decir "no" a lo que no te nutre.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro, hoy sentirás que alguien se acerca con intenciones disfrazadas de cariño. No confundas la atención con afecto duradero. El oráculo te advierte que quien no respeta tus tiempos, no merece tu entrega. Estás en un momento de aprendizaje emocional.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Géminis, este 30 de mayo los astros te invitan a mirar más allá de las palabras dulces. No te dejes envolver por promesas que se evaporan al amanecer. La suerte en el amor viene al reconocer tu propio valor sin esperar que otro lo valide.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer, los vínculos afectivos podrían sacudirte como las olas de una marea emocional. Estás dando más de lo que recibes y el oráculo te pide que pongas límites antes de que te diluyas. El amor no es sacrificio constante.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo, el deseo de ser amado puede llevarte a aceptar menos de lo que mereces. Hoy, la energía astral te pide que distingas entre adulación vacía y afecto genuino. Tu suerte en el amor mejora cuando te amas lo suficiente como para retirarte de lo que no te engrandece.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo, no corras tras un amor que no fluye. Hoy el oráculo te recuerda que la paciencia no debe confundirse con conformismo. Establece límites a quienes solo aparecen cuando les conviene. Tu energía merece reciprocidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra, podrías sentirte atraído por alguien que refleja tus deseos pero no tu realidad. El oráculo te invita a ver las grietas antes de idealizar. La suerte en el amor florece cuando eliges relaciones que nutren tu equilibrio y no lo desgastan.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Escorpio, hoy las energías intensas podrían confundirte. Podrías interpretar obsesión como amor. El oráculo te pide que mires detrás del velo emocional. Establece límites con quien no respeta tu misterio interior.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario, hoy tus emociones podrían volver hacia ti como una flecha que no dio en el blanco. El oráculo sugiere que no toda aventura es un romance y no toda conexión merece tu fuego. Sé selectivo con quien invitas a tu mundo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Capricornio, es posible que estés construyendo un amor solo con tus manos. El oráculo advierte: si solo tú sostienes el vínculo, ¿es realmente mutuo? Hoy es día para poner límites a las cargas emocionales que no te corresponden.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario, podrías sentirte distante en tus vínculos. Hoy, el oráculo te muestra que no todo desapego es fortaleza. Establecer límites también implica abrirte a quien lo merece. La suerte en el amor vendrá si te permites sentir sin miedo a perder.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis, cuidado con quedarte en relaciones que ya no fluyen. El oráculo te pide discernimiento. El amor que se estanca se vuelve peso. Establece límites para proteger tu energía emocional y no confundas costumbre con destino.

AO