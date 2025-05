Desde las entrañas del monte Parnaso, bajo el soplo de Apolo y el murmullo de los vientos que cruzan el ombligo del mundo, surge hoy mi palabra para los doce signos. Oigan, mortales, lo que dictan los dioses para este amanecer. Salud, amores y rencores, entrelazados por hilos invisibles, serán hoy revelados.

Oráculo de Pitia del 15 de mayo | Profecías para los doce signos zodiacales

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

“El fuego que enciende tu pecho puede también devorarte si no sabes contenerlo.”

Cuidado con inflamaciones o dolores de cabeza. Tu energía vital está fuerte, pero dispersa. Impetuosos, pueden surgir pasiones con sabor a guerra. No confundas deseo con destino. Aún guardas enojo del pasado, y como el Telquín del abismo, te envenena por dentro. Libéralo.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

“Quien guarda demasiado, pierde lo que ama por temor a cambiar.”

La garganta y cuello pueden resentirse. Habla lo que te oprime. Estabilidad sí, pero el amor requiere movimiento. El estancamiento mata. Como la Empusa cambiaformas, ocultas tu verdadero sentir. El perdón te es ajeno.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

“Solo una voz te llevará al borde del abismo”

Sistema nervioso agitado. Evita excesos de información y ruido. Comunicación sí, manipulación no. La sinceridad es tu verdadera arma. Aello, una de las harpías del viento: inasible y cruel, te recuerda que tu memoria selectiva olvida el daño que causaste, pero no el que recibiste. Cuidado.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

“La cueva del corazón guarda tesoros y monstruos a la vez.”

Atención a retención de líquidos y problemas digestivos. El cuerpo habla lo que callas. El pasado golpea como olas. No ames por necesidad, sino por certeza. Como Lamia, guardas el dolor en silencio y lo alimentas cada noche.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

“La corona que portas no brilla si los metales los forjaste en sangre”

Cuidado con el corazón y la presión. Necesitas admiración, pero también humildad. Escucha más. Como Hipónoo, quien mató por celos, tu ira puede volverse tragedia si no la dominas.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

“Ni la pureza ni el control salvan al alma herida si no acepta su sombra.”

Tracto intestinal sensible. Revisa tu dieta y tus emociones contenidas. Exiges perfección y olvidas el alma imperfecta del otro. Como la Mormólike, espías sin actuar, juzgas sin amar.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

“La balanza no sirve si temes tomar partido por ti mismo.”

Dolores lumbares o desequilibrios hormonales. Búscate en el centro. Pactos rotos se presentan. No finjas paz donde hay guerra. Como Iynx, el ave encantadora, manipulas el destino de otros por tus resentimientos.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

“Quien se hunde en la sombra conoce verdades que otros temen ver.”

Evita somatizar el deseo no expresado. Intensidad sin límites. Podrías quemar lo que amas por miedo a perderlo. Como Scylla, te transformas cuando te traicionan. El odio te desfigura.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

“La flecha que lanzas hoy, regresa mañana con otra intención.”

El movimiento es medicina. Aventura sí, pero no huyas de compromisos. El alma también necesita raíces. Como Perifas, transformado en águila, escondes el dolor en vuelo, pero no lo sanas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

“Quien escala sin mirar el alma, cae desde lo más alto sin red.”

Articulaciones y huesos demandan atención. El estrés se te incrusta en la estructura. Fríos por fuera, intensos por dentro. No pongas murallas donde hace falta un puente. Como Echidna, madre de monstruos, gestas venganzas bajo la roca del silencio.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

“El futuro que sueñas no puede nacer del corazón que niegas.”

Sistema circulatorio. El exceso de aire en tus pensamientos enfría tu sangre. Idealizas, pero no conectas. Acércate más al cuerpo, menos a la teoría. Como Anax, el gigante olvidado, crees estar por encima del dolor. No lo estás.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

“El mar de tu alma guarda perlas, pero también naufragios.”

Inmunidad baja, atención a pies y sueño. No ignores lo que sueñas. Confusión entre amor y salvación. No te inmoles por quien no quiere ser salvado. Como Melínoe, doble de Hécate, tu rencor se disfraza de piedad.

Este sol, los hilos del destino, vibran entre la carne, el alma y el eco antiguo de lo que fuiste. Si has de sanar, ama sin condiciones. Si has de amar, perdona sin rencores. Si has de vivir, escucha.

AO