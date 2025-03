Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, arremetió contra su familia al exhibir la presunta distribución de la herencia millonaria del "Poeta del Pueblo". A través de sus redes sociales acusó a sus hermanos de haberse quedado con los bienes del cantante y los tachó de "avariciosos".

En Instagram, Juliana mostró documentos que, según ella, reflejan cómo sus hermanos José Manuel Figueroa, el fallecido Julián Figueroa, Marcelia y D'Yave Figueroa habrían recibido dinero de la herencia desde hace años, mientras que a ella se le negó apoyo desde los 12 años.

"Años de no quererme meter y de no querer decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente", escribió la joven.

Según su versión, desde 2016 algunas de sus hermanas recibieron 50 mil pesos mensuales, mientras que a ella le cerraron las puertas.

También acusó a Cipriano Sotelo, abogado encargado de la sucesión, asegurando que recibió pagos desde las cuentas bancarias de Joan Sebastian. "Sinceramente, esto a mí me da mucha pena y vergüenza. Que mis amigos y conocidos vean todo esto. Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y salgan tan avariciosos", sentenció.

Pese a la controversia, Juli dice que no necesita dinero de nadie y que ha trabajado desde pequeña.

CT