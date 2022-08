Luego de que el músico Gene Simmons dio pistas sobre el posible regreso de KISS a México, la banda ha confirmado su visita al país al ser anunciada como una de las agrupaciones estelares que tendrá el festival metalero Hell and Heaven Open Air, que teniendo como sede al Foro Pegaso, reunirá a otros exponentes mundialmente conocidos como Scorpions, Pantera, Slipknot, Judas Priest, Megadeth y Mercyful Fate.

En abril de este año, mediante sus redes sociales Gene Simmons respondió a una publicación en Twitter en la que los fans pedían a KISS regresar a México, pues el país no estaba incluido en su gira “End Of The Road World Tour”, que desde su inicio contempló visitar Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

Con un breve mensaje, el conocido “demonio” de KISS respondió al fanático mexicano indicando “Ok, we will”, mediante su cuenta en Twitter, @genesimmons, que animó a otros fans sumarse a la conversación para reforzar el deseo de que los creadores de “I was made for loving’ you” contemplaran a México en su actual gira mundial.

Finalmente, el festival Hell and Heaven sorprendió al público al compartir la cartelera oficial que tendrá el encuentro sonoro, que comenzará la preventa de sus boletos a partir del 31 de agosto; de igual forma, desde su cuenta en Facebook, KISS replicó la noticia compartiendo el póster promocional del encuentro que los recibirá el 4 de diciembre en Ciudad de México de este año.

Fans piden más foros

Con la confirmación hecha por la propia banda, los fanáticos mexicanos han reaccionado no solo con alegría de que KISS se integre al festival Hell and Heaven, pues también han replicado cientos de mensajes en los que se solicita que la agrupación conformada por Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss y Paul Stanley, añada más fechas durante su visita en México, indicando que habrían de considerar presentarse en un estadio en las principales ciudades del país, o al menos tener conciertos individuales para poder disfrutar de un show completo y con la producción que acostumbran, pues al estar limitados a un festival no podrán desplegar su característico concepto en el escenario.

¿Quiénes estarán en el Hell and Heaven?

Hasta el momento, la cartelera del Hell and Heaven señala que el viernes 2 de diciembre la oferta musical estará comandada por la banda alemana Scorpions, sumando a Pantera, Epica, Possesed, Marduk, Taake, El Chivo, Venom y Arch Enemy, entre otros.

Para el sábado 3 de diciembre, el festival tendrá en su presentación estelar a Slipknot y Judas Priest, junto a Bad Religion, Trivium, Benediction, Pain, Acidez, The Shelter, Heaven Shall Burn y Unleashed, entre otros.

Para el domingo 4 de diciembre, KISS llevará el cierre de la jornada sonora, indicando que sería su último show en México, de acuerdo al festival. En este día también se presentarán Megadeth, Mercyful Fate, Ska-P, Panteón Rococo, Hypocrisy, Tormentor, While She Sleeps, Los Mala Vibra, Voltax y Butcher Babies, entre otros.

MF