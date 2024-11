Heidi Klum, la supermodelo alemana de 51 años, volvió a sorprender en Halloween con uno de los disfraces más impresionantes del año. Desde el año 2000, Klum ha sido la “reina de Halloween”, y tras una pausa en 2020 y 2021 por la pandemia, retomó su tradición anual con un disfraz sorprendente de E.T. , el querido extraterrestre de la película de Steven Spielberg de 1982.

En su fiesta anual del 31 de octubre , Klum y su esposo, Tom Kaulitz, guitarrista de Tokio Hotel, rindieron homenaje al clásico extraterrestre de Steven Spielberg: E.T. Esta elección desató la admiración de sus seguidores y la prensa, consolidando a Klum como una de las celebridades más comprometidas con la celebración.



Disfraz hecho a medida

Klum adaptó al personaje de E.T. con un disfraz que incluía ojos animatrónicos y el característico cuello largo, lo que le permitió recrear al extraterrestre con un nivel de detalle impresionante. Completó el look con el característico dedo luminoso y una peluca rubia , homenajeando fielmente el diseño de la película. Tom Kaulitz también se unió a la temática, logrando una entrada en pareja que incluyó efectos de humo y luces. Klum comentó a Associated Press que este disfraz había estado en planeación durante un año, añadiendo “He sido fan de E.T. desde que tenía nueve años”.

Disfraces que sorprenden año con año





Klum siempre se ha caracterizado por llevar sus atuendos de Halloween a un nivel profesional. A lo largo de dos décadas, la supermodelo ha deleitado a sus fans con disfraces únicos que han incluido desde personajes clásicos como Betty Boop hasta conceptos más abstractos como el fruto prohibido.

Cada año, la expectativa en torno a su disfraz es alta, y Klum nunca decepciona, a continuación, te dejamos algunos de sus disfraces más destacados:

Jessica Rabbit (2015): Klum se transformó en la famosa cantante de “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, utilizando prótesis faciales y un traje personalizado que recreó a la perfección el personaje.



Fiona de “Shrek” (2018): Con un disfraz detallado y una sorprendente caracterización junto a su esposo como Shrek, Klum recreó a la princesa ogra en una transformación inolvidable.



Diosa Hindú Kali (2008): En una interpretación impresionante, Klum se vistió como Kali, la diosa hindú de la muerte y destrucción, con múltiples brazos y una ornamentación colorida.



El Hombre Lobo de “Thriller” (2017): Klum rindió homenaje a Michael Jackson transformándose en el hombre lobo de su icónico videoclip “Thriller,” con maquillaje y detalles que asombraron a sus seguidores.



Mariposa Gigante (2014): En una apuesta más conceptual, Klum se convirtió en una mariposa gigante con un elaborado disfraz que incluía enormes alas coloridas.



El Fruto Prohibido (2006): En un disfraz creativo y original, Klum representó el “Fruto Prohibido”, fusionando un diseño de serpiente y manzana en una versión de Eva en el Jardín del Edén.



Este año, Klum y Kaulitz elevaron la celebración a un nivel memorable al rendir homenaje a un clásico cinematográfico que conecta con generaciones de fans alrededor del mundo.

