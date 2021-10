Tres policías de investigación llegaron al despacho de abogados del jurista de Héctor Parra, el actor que fue denunciado por su hija Alexa por el delito de abuso sexual.

Presentaron un documento en el que se le informa de la querella iniciada por la víctima bajo el delito de "Revelación de secretos".

Según indica el documento, la hija menor de Parra pide como medida de precaución que la defensa de su padre tenga prohibido realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima y personas relacionadas con ella.

El abogado, José Luis Guerrero considera esta acción como un acto de intimidación.

"Desconozco por qué llega este documento en este momento porque no hemos revelado ningún secreto por parte de la víctima, yo no tengo el gusto de conocer a la víctima más allá de los momentos procesales, nunca he hablado con ella, por eso lo considero un acto irregular e intimidatorio", dijo Guerrero en entrevista.

Desde el 15 de junio del 2021 el actor de "Un poquito tuyo" se encuentra detenido en el reclusorio oriente, por lo que sus abogados han solicitado una apelación, para la cual hay una audiencia el lunes 25 de octubre y un amparo que se resolverá el 9 de noviembre.

Actualmente Parra se encuentra en un proceso de investigación complementaria que duraría seis meses pero se aplazó dos meses más durante la última audiencia que tuvieron el pasado 14 de octubre.

El intérprete y sus abogados han presentado con anterioridad denuncias en contra de la fiscalía y autoridades como la fiscal de delitos sexuales por cometer irregularidades en el caso, como el ocultamiento de pruebas a favor de Héctor, unos dictámenes periciales que no le presentaron al juez de inicio.

"Denunciarme a mí personalmente lo vemos totalmente ajeno a cualquier posibilidad, yo acudiré el lunes a que se me entere de los hechos; creo que están tratando de acallar ya que la molestia ha sido grande porque hemos demostrado las irregularidades del actuar del ministerio público", consideró el abogado.

"La fiscalía utiliza notificadores y no policías de investigación, menos tres para venir a mi despacho a requerirme, sí lo veo como un atentado en virtud de las diligencias que están por venir", agregó.

Mientras tanto aseguró que Héctor sigue confiado en que es inocente y tendrán buenas noticias antes del 13 de diciembre que se pretende acabe el proceso de investigación y finalmente pueda ser acusado o no.

Su hija mayor, Daniela, quien se ha manifestado a favor del actor ha estado armando colectas para fondear los recursos que necesita dentro del reclusorio, habla con él diariamente por teléfono y lo visita una vez al mes.

MF