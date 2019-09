Hard To Find, a la conquista del país de la bota

Del 24 al 27 de octubre del 2019, 10 piezas de joyería de 10 alumnos de la escuela Hard To Find (HTF), cuya directora es Paula Guzmán, estarán expuestas en la primera semana de la joyería que se hace en Milán, Italia, denominada, Milano Jewelry Week, además, serán publicadas en el libro “The Stars of Artistar Jewels 2019-Fall Edition”. Al respecto la propia Paula habla de esta aventura que están por vivir sus estudiantes al pertenecer en uno de los eventos más importantes de joyería a nivel internacional.

“Artistar es una exposición que tiene cinco años haciéndose en Italia, en esta edición soy Artistar Selected Artist del 2019, expuse en febrero en Milán durante la Semana de la Moda. Después de esto y sin que yo lo supiera, previamente, ellos deciden organizar la primera semana de la joyería que se hace en Milán (Milano Jewelry Week ) que es en la que ellos (sus estudiantes) están participando. Me invitan y yo les digo que no puedo participar dos veces en el mismo año, aunque me interesaría ir”.

Sin embargo, Paula les cuenta a los organizadores de su escuela HTF, pero estos le comentan que no aceptan escuelas, que es un proyecto para profesionistas. “Al final deciden hacer una excepción, me piden que les envíe piezas de algunos de mis alumnos para ver si están en el nivel de los profesionales, les mandé a 20 artistas diferentes y aprobaron a todos. Después el trabajo fue básicamente que los primeros 10 que levantaran la mano, son con los que iríamos”.

Destaca además la directora de HTF que un proyecto como Milano Jewelry Week toma tal relevancia porque cerca de Milán hay una ciudad que se llama Vicenza y en ella se hace una de las ferias de joyería del mundo que es Vicenzaoro, “pero está totalmente enfocada a la joyería comercial, cero diseño, cero piezas especiales, es producción masiva. Entonces, que Milán se haya atrevido a hacer esta primera semana de la joyería en donde hay cosas especiales donde todas cumplan con un lenguaje de diseño y de arriesgarse en materiales y en formas, me parece que es algo necesario que se hiciera y que está muy ‘chido’ que ya esté pasando porque no había ese espacio para el tipo de piezas que hacemos nosotros”.

En la búsqueda de los foros adecuados

Paula Guzmán puntualiza que las piezas como las que ella y su grupo de estudiantes hacen, suelen ser rechazadas en ferias comerciales, “luego en el diseño industrial tampoco nos quieren porque ¿para qué sirven las joyas? No son como las mesas que funcionan para comer y tal. Entonces, estamos como un poco en el limbo de las exposiciones, de los proyecto grandes de marca país, siempre estamos como excluidos, la joyería de diseño es como algo que no tiene ninguna cosa. Y realmente sí son piezas de exposición en palacio”, de hecho, en este caso la exposición se va a montar en el Palazzo Bovara, muy cerca del Duomo de Milán.

“Ese es el lugar digno en el que este tipo de piezas deben de estar, y si bien no nos quieren en otro tipo de exposiciones, pues se agradece porque ya encontramos el lugar en donde teníamos que estar”. Hasta el momento, de todos los alumnos seleccionados para la expo Milano Jewelry Week, el único confirmado que asistirá presencialmente es César Álvarez de Aguascalientes.

Sobre HTF

Además de ser la directora de la escuela, Paula Guzmán es la profesora de diseño de Hard To Find (HTF), la cual ya va a cumplir ocho años, pero seis de manera oficial. “Es una escuela de artes aplicadas especializada en joyería en donde vienen maestros de todo el mundo a dar talleres”. En HTF enseñan diseño de joyería, métodos de desarrollo de la creatividad, fabricación y costeo.

César Álvarez (Aguascalientes)

Pieza: “Búsqueda interna”

Impresión 3D, vaciado a la cera perdida en plata con baño de rodio y oro y diamante genuino pertenece a una colección inspirada en el despertar, llamada “A wake up forever”. “La pieza está basada en elementos budistas, esta pieza representa una flor en botón, la argolla es la cabeza de buda y está flor está sobre su cabeza, por dentro se encuentra una flor de loto dorada y con una piedra”.



Griselda Ulloa (Nayarit)

Pieza: “Presencia”

Es un broche en forma de dedo, talla de camafeo de concha king shell y acero. “Habla sobre la marca que vamos dejando en el mundo y en las personas. El material es el que dicta que tipo de formas se pueden hacer porque es un artículo muy delicado para trabajar”, comparte la artista.



Milagros Monforte (Perú)

Pieza: “Un regalo para Ama San”

Es un broche de micro forja de plata y perla japonesa akoya genuina. “Las Ama San son mujeres de cierta edad, quienes sacan estas perlas del mar, y para hacer esta pieza, conversaron con estas mujeres antes del ritual que hacen para lanzarse al mar. Todas las piezas se hicieron con papel que íbamos recolectando durante el viaje y después de eso, tuvieron un año para ejecutar las piezas”, cuenta Paula Guzmán.



Gabriela de la Torre (Guadalajara)

Pieza: “Gargantilla de fuego”

La pieza está hecha en forja en plata y ópalo de fuego genuino. “Esta piedra, el ópalo de fuego es originaria de México (de Magdalena, Jalisco) y representa que todos tenemos un fuego al fondo del pecho y a veces nos olvidamos que está ahí para atrevernos a hacer cosas”.

Norma Inzunza (Chile)

Pieza: “Misterio”

Es un broche en micro forja en cobre, plata y alpaca con polvo de oro de 24k y perla japonesa akoya genuina. “Para hacer esta pieza también se fueron recolectando papeles a lo largo de todo el viaje, es una pieza que está completamente forjada. Norma ha trabajado los últimos 20 años en la forja”, señala Paula Guzmán.

Rosy Granados (Coahuila)

Pieza: “My mouth”

Un broche con forma de boca, talla de camafeo, concha king shell y acero. “Básicamente nos pedían trabajar con partes del cuerpo humano, y aquí es escuchar lo que nos dicta la concha para poder trabajar con ella. Tiene un particular que el broche es de acero”, destaca Paula Guzmán.

Bárbara González (Guadalajara)

Pieza: “Cloying butterflies”

Impresión 3D, vaciado a la cera perdida en plata con baño de rodio y oro. “Mi colección trata sobre las fallas y las celebraciones dentro del enamoramiento, todos los sentires que se desatan antes, durante y después de éste. Hablo sobre erotismo, sexo y romance”. Este anillo en especial, habla sobre las mariposas que se sienten en el estómago cuando hay enamoramiento.

Brenda Martínez (Guadalajara)

Pieza: “Síntesis”

Es un anillo hecho bajo la técnica japonesa mokume gane que consta de la aleación de diferentes metales como plata, cobre, shibuichi y shakudo, además lleva una perla japonesa akoya genuina. “Como esta joya tiene una fusión de metales, la quise comparar con la unión que tiene una pareja, los metales nacen separados al igual que las personas, pero hacen una aleación de por vida”.

Eduardo Benítez (Coahuila)

Pieza: “Cosmopolitan”

El anillo es de una técnica japonesa que es de incrustación de metales preciosos sobre base shibuichi de aleaciones japonesas. Inlay de oro 24k, plata y cobre. “Es una técnica muy artesanal, no se usan máquinas para pulir”, cuenta Paula que incluso son piezas que se lustran con pinceles de cabello humano.

Leticia Salgado (Baja California Sur)

Pieza: “México”

Impresión 3D, vaciado a la cera perdida en plata con baño de oro y perla japonesa akoya genuina. Para hacer el anillo, “ella se inspiró en el choque de la Conquista, ella vive en un lugar con mar y desierto, donde todo es algo como opuesto y en este país hablamos del mestizaje”.