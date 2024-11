Este 3 de noviembre se estrenará globalmente el especial de Halloween de “Los Simpson”, titulado “Treehouse of Horror XXXV” (“La Casita del Horror 35”) con un toque distintivo de la cultura mexicana. Este episodio contará con un intro especial realizado por el animador mexicano Jorge R. Gutiérrez, ganador del premio Emmy y conocido por proyectos como “Maya y Los Tres” y “El Libro de La Vida”. Esta colaboración también ha permitido que otro mexicano, el compositor y arreglista musical tapatío Juan Carlos Enríquez, aporte su talento en la creación de la música (intro) que acompaña esta secuencia de apertura, conocida popularmente como el “couch gag”, ese momento en que la familia “Simpson” llega a su sillón.

Juan Carlos Enríquez, originario de Guadalajara y residente en Los Ángeles, se ha labrado una carrera en la industria de la música para cine y televisión en Estados Unidos, colaborando en grandes producciones como “Narcos” y las películas de la saga “Rápido y Furioso” 7 y 8 de Universal. Además, acaba de finalizar la música para “Mesa de Regalos”, una película de Disney que representa la primera producción live action de Disney filmada en México, con actores como José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez Navarro y que estrenará en enero, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

La colaboración del arreglista con Jorge R. Gutiérrez comenzó con la miniserie “Maya y Los Tres”, un proyecto animado donde el tapatío fue invitado por el compositor Tim Davies para aportar un enfoque latinoamericano a la banda sonora, dada la temática mexicana de la serie. “A mí me contrató el compositor principal de esa serie que se llama Tim Davies… así que Jorge me invitó a hacer este proyecto con él de ‘Los Simpson’”, explica. En esta ocasión, Gutiérrez fue invitado a ser “animador huésped” del intro de “Treehouse of Horror”, una de las tradiciones más longevas de la serie que cada año realiza parodias de horror con tintes de comedia.

Este año, el episodio contará con una parodia de “Venom”, donde “Homero Simpson” se transforma en el simbionte, y además presentará a invitados especiales como Tom Hanks, John Cena, Andy Serkis y Conan O’Brien, quienes darán vida a personajes humorísticos y de terror. Para el compositor, participar en este proyecto es un sueño hecho realidad: “Fue un honor haber trabajado en este opening, en este intro de ‘Los Simpson’, que es cuando empieza la serie. Jorge hizo algo diferente esta vez, es lo que van a ver este año”.

El compositor es originario de Guadalajara y actualmente reside en Los Ángeles. CORTESÍA

Confianza y libertad

Un aspecto destacable de la colaboración con Gutiérrez, según Juan Carlos, es la libertad creativa que le brinda. El director de “El Libro de la Vida” confió en él para fusionar estilos musicales de una manera única, mezclando la tradicional melodía de “Los Simpson” con elementos del folclor mexicano. Enríquez relata que, en el proceso, Gutiérrez quiso grabar voces en español para el tema principal y organizaron una sesión en los estudios FOX de Los Ángeles, en el estudio “Marge Simpson”; también recuerda la experiencia como “surrealista” y confiesa que no esperaba formar parte de la apertura de esa manera: “Fue una sorpresa cuando Jorge nos pidió que grabáramos la clásica melodía de apertura… ¡Pero en español!”.

Trabajar en “Los Simpson”, una serie que el tapatío veía con su familia cada noche cuando era niño, le produjo una mezcla de emoción y nostalgia. “La verdad, todavía no me la creo, sí es algo muy surreal. Yo de niño, crecí en Guadalajara y veía todas las noches cenando y en familia la caricatura y cuando me llegó la noticia no me la podía creer”, confiesa. Esta oportunidad le permitió fusionar la icónica melodía de “Los Simpson” con el “Jarabe Tapatío” en un estilo rockero, acompañado de trompetas, metales y arreglos típicos de un corrido mexicano, creando un “rompecabezas musical” que, según él, ha resultado en uno de sus mejores trabajos: “Es una mezcla muy particular pero creo que quedó muy padre”.

Para este proyecto, el compositor formó un equipo de músicos de alto nivel con un ADN musical profundamente mexicano. Entre ellos se encuentran: Jerzain Vargas, trompetista que ha trabajado con Café Tacvba y Juan Gabriel; Carlos Oceguera, guitarrista que ha colaborado con Alejandra Guzmán; y Vago Galindo, ingeniero de mezcla y ganador del Grammy, que ha trabajado con artistas como Elvis Costello y Juanes.

La animación del intro, que captura la esencia cultural de México, fue realizada por el estudio de animación Mighty Animation, en Guadalajara, Jalisco. El episodio se estrenará en Estados Unidos por el canal FOX y globalmente por plataformas.

