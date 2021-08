¿Hacemos un maratón de “Made For Love”?

La primera temporada de “Made For Love”, una serie de Max Original que cuenta la historia del personaje “Hazel Green”, acaba de ser lanzada en HBO Max. En la trama, “Hazel” descubre que su esposo “Byron Gogol”, dueño de una gran empresa de tecnología, le ha implantado un chip en el cerebro que le da acceso a todos sus pensamientos y deseos - sin su consentimiento-; entonces, ella decide huir.

La serie está conformada por ocho episodios y en cada uno los guionistas mezclan humor y ciencia ficción. Si estás buscando una nueva serie para hacer maratón, te enumeramos cinco razones por las que “Made For Love” es la opción perfecta.

1. Se basa en la novela homónima de Alissa Nutting. “Made For Love” es el tercer libro de Alissa Nutting, la autora estadounidense que también escribió “Tampa”, una de las novelas más polémicas de 2013, según el diario británico “The Guardian”. “Made For Love” no es diferente. Cuando HBO Max confirmó la producción, había dudas sobre si el audiovisual sería capaz de transmitir el humor maníaco de la narrativa escrita. Después del lanzamiento, la respuesta de los críticos expertos fue única: Sí. La escritora estadounidense Alissa Nutting no solo escribió el libro, sino que también coadaptó el guion de la serie junto a la showrunner Christina Lee.

2. Tiene a la maravillosa Cristin Milioti como protagonista. La protagonista “Hazel Green” es interpretada por Cristin Milioti. Para aquellos que no han vinculado el nombre a la persona, aquí hay una pista: la actriz apareció en la televisión por primera vez, interpretando a la famosa madre de la serie “How I Met Your Mother”. Además de aparecer en musicales de Broadway galardonados, ha realizado películas como “El Lobo de Wall Street”. Su actuación versátil que abarca la comedia y el drama es uno de los aspectos más destacados de “Made For Love”.

3. Y el guapo Billy Magnussen, en el papel que te encanta odiar. Completando la pareja romántica está Billy Magnussen interpretando a “Byron Gogol”, el esposo de “Hazel” y un inventor billonario que sufre serios problemas de control mientras intenta reconectarse con su esposa. "Es la personificación de la masculinidad tóxica", en palabras del propio actor. Un egoísta que no sabe cómo relacionarse. ¿Quién nunca ha conocido a uno de estos? Billy está irritantemente bien en el papel del marido desorientado que ya no sabe cómo vivir fuera del Hub, una casa de realidad virtual que él mismo creó. Vale la pena ver su trabajo.

4. Hay una muñeca de plástico como personaje que nos hace pensar. Se sabe que el programa es realmente atrevido cuando por ejemplo, hay una muñeca sexual con un papel secundario. En su fuga, “Hazel” va a la casa de su padre, interpretado por el actor Ray Romano, y lo encuentra viviendo una relación extrañamente tierna con “Diane”, su “pareja sintética” como él mismo la llama.

5. Promueve una importante discusión sobre la relación entre privacidad y tecnología.

Por último, pero no menos importante: “Made For Love” acaba provocando la discusión sobre la relación entre privacidad y tecnología, aunque de forma extrema. Nunca hemos dependido tanto del mundo digital como ahora y, a su vez, esta nueva era de la tecnología nunca ha expuesto tanto nuestra privacidad. La pregunta que se hace es: ¿Cómo establecer límites en esta relación? Una pregunta relevante especialmente en el contexto pandémico actual, donde gran parte de nuestra vida es digital.

