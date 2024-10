Ha*Ash, las reinas del sold out en Fiestas de Octubre

El furor por Hanna y Ashley de Ha*Ash es tal en Guadalajara que desde las 14:00 horas del domigo 20 de octubre el Auditorio Benito Juárez ya estaba abarrotado. De nueva cuenta se convierten en las reinas del sold out en las Fiestas de Octubre con una concentración de 40 mil fans dispuestos a verlas y escucharlas, aunque muchos de ellos desde afuera, en la explanada del auditorio porque dentro de él ya no cabía más nadie.

"No tienen ni idea de lo que familia de Ha*Ash sentimos al verlos en las Fiestas de Octubre. Hace 22 años en este recinto fue que tocamos por primera vez y que bien que nos volvemos a ver", le dijo Hanna al público tras interpretar temas como "No te quiero nada" y "De dónde sacas eso". "Un sol out en una ciudad que tanto amamos significa mucho para nosotras", también expresó la cantante previamente en rueda de prensa.

"Aquí en Haashville no se aceptan perdedores ni esos exses que nos tratamos mal, pero sí los que nos tratan bien. En Haashville las mujeres sabemos lo que valemos y lo que tenemos", reiteró Ashley para después darle paso a "I got it". Sin embargo, una de las primeras canciones de la velada más coreadas de la noche fue "Te dejo en libertad".

El próximo 31 de octubre las Ha*Ash publicarán su reciente material discográfico que justo lleva por nombre "Haashville" donde incluyen duetos con Reik, Nanpa Básico, Adriel Favela, Joss Favela, Elena Rose, María José y Carlos Rivera. A propósito, EL INFORMADOR cuestionó al dueto sobre esta aventura que mezcla los géneros del country y el regional mexicano.

"Es un disco mucho más country que grabamos en la sala de mi casa. Ahora estamos viviendo en el sur de Estados Unidos, expuestas a la naturaleza y a este tipo de música. Y hemos conocido a personas súper talentosas como Joss Favela, quien produjo estas canciones cuando colaboramos con él. Y lo más bonito de esto es que la música regional mexicana y la música country son muy parecidas, son primas hermanos, al final del día también son nuestras reiaces, crecimos en EstadosUnidos y México y tener un disco donde celebramos esas dos culturas es muy bonito", confesó Hanna.

Por su parte, Ashley destacó que con esta reciente gira que también comparte el nombre del disco están teniendo la oportunidad de ir a otros lugares a los que no le había tocado llegar como Canadá.

"Estamos muy agradecidas y yo creo que hoy en día los latinos estamos arrasando en todo el mundo. Y qué afortunadas somos Hanna y yo de ser parte de eso, además muy honradas de siempre llevar la bandera de México".

Otras de las canciones que también sonaron en el Benito Juárez fueron "Supongo que lo sabes", "Eso no va suceder", "Impermeable" y "Ojalá".

La noche también aguardaba clásicos importantes como "Qué hago yo", "Perdón, perdón", "30 de febrero", "Odio amarte", "Estés en donde estés" y "Lo aprendí de ti".

MF