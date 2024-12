Gracie Abrams se presentará en la Ciudad de México

El día de hoy, la artista musical Gracie Abrams sorprendió a sus fanáticos tras anunciar las fechas de su The Secret of Us Deluxe Tour, el cual llegará a México en el próximo año . A continuación te contamos todo acerca de este evento que ha causado un impacto viral.

Mediante sus redes sociales oficiales, la cantante estadounidense que acompañó a Taylor Swift en su The Eras Tour anunció una fecha en la Ciudad de México para su gira, sin embargo, se especula que podría añadir conciertos adicionales en el mismo lugar o en otras ciudades del país en los próximos días.

Por ahora, el The Secret of Us Deluxe Tour de Gracie Abrams tiene una fecha agendada en el Pepsi Center de la CDMX para el martes 26 de agosto de 2025. Sin embargo, la preventa de boletos comenzará el próximo jueves 12 de diciembre en exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex. La venta general comenzará al día siguiente. En ambos casos, Ticketmaster será la boletera. Naturalmente, aún no se conocen precios para los boletos.

Gracie Abrams visitará varias ciudades de los Estados Unidos antes de llegar a nuestro país en lo que hasta ahora es la última fecha agendada del Tour mundial. La parte final de la gira se concentrará en Norteamérica cruzando los siguientes destinos: Boston, Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Morrison y la Ciudad de México.

La cantante alcanzó el reconocimiento con temas como "I love you", "I'm Sorry", "Close to you", "Us" con Taylor Swift y "That's so true".

