Los Golden Globe Awards , son otorgados por la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), reconocen los logros más destacados en cine y televisión.

Esta premiación, que se lleva a cabo anualmente desde 1944, es considerada una de las más prestigiosas del entretenimiento. Esta premiación suele predecir posibles ganadores de los Premios Óscar, además de ser inclusivo, ya que premian tanto películas como series de televisión.

Nos dimos a la tarea de preguntarle a la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT cuáles son sus predicciones para los ganadores de Cine este año y esto fue lo que nos dijo.

Mejor Película de Drama

Dune: Part Two se perfila como una de las favoritas, gracias al éxito de su primera entrega y la dirección de Denis Villeneuve.

Mejor Película de Comedia o Musical

Wicked , adaptación del famoso musical, es otro contendiente destacado, especialmente por su elenco y la dirección de Jon M. Chu.

Mejor Dirección

Edward Berger , reconocido por su trabajo en All Quiet on the Western Front, es uno de los favoritos con Conclave.

Mejor Actriz de Drama

Kate Winslet , quien interpreta a la fotógrafa y corresponsal de guerra Lee Miller en Lee, es una fuerte candidata gracias a la relevancia histórica del personaje.

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Zendaya , por su papel en Challengers, se destaca por su popularidad y versatilidad.

Mejor Película Animada

Inside Out 2 se posiciona como la favorita por su éxito previo y el enfoque emocional de Pixar.

Mejor Película en Idioma No Inglés

Emilia Pérez (Francia) es una fuerte competidora, destacando por su narrativa profunda y su relevancia internacional.

Mejor Guion

The Brutalist , con un guion que combina complejidad humana y temas arquitectónicos, es una de las principales apuestas.

Mejor Score Original

La música de Dune: Part Two , compuesta por Hans Zimmer, es otra de las grandes favoritas, dada la magnitud de su impacto sonoro.

Mejor Canción Original

“Beautiful That Way” de The Last Showgirl podría ser la ganadora, gracias a su emotividad y resonancia.

Logro Cinematográfico y Taquillero

Deadpool & Wolverine destaca por la gran expectación que ha generado entre los fans, lo que podría hacerla la película más taquillera.

Los Golden Globe Awards son una de las ceremonias más influyentes en la industria del entretenimiento, y los convierte en una antesala a los Óscar.

Lee:

