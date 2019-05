Gloria Trevi no se divorcia, asegura

Los rumores sobre el divorcio de Gloria Trevi son sólo eso, rumores, dice Gloria Trevi, lo que sí es verdad es que se ha vuelto mucho más estricta en cuanto a las relaciones.

"Tenemos que pedir lo que merecemos y merecemos mucho amor, mucha atención, mucho cariño y mucho romance"

"Me he vuelto más exigente y las invito a todas a eso, tenemos que pedir lo que merecemos y merecemos mucho amor, mucha atención, mucho cariño y mucho romance, a mí eso de que el amor se transforma pues que se transforme en algo más caliente. Gracias a Dios todo ahorita fluye increíble", comentó la cantante durante conferencia de prensa.

"El hombre se dio cuenta que tiene que cuidar lo que tiene", agregó.

Lo que sí le tiene el corazón apachurrado es que su trabajo lo tenga tanto tiempo fuera de casa y lejos de sus hijos, pero ni modo, agrega, hay que salir a trabajar por ellos y "hacer que el mundo ruede". Contó que su hijo mayor le dijo una frase que ella aplica actualmente: "tú no mereces gris".

"Nos merecemos lo que damos y si la persona que lo recibe no lo valora tenemos que pensar si esa persona lo merece", señala.

Temprano para juzgar. En cuanto a la situación política del país, la cantante de "El recuento de los daños" dice que hace un año vio una injusticia en el sector salud, pensó que podría meterse en la política.

Sobre el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, agrega: "Creo que ahorita es un poco temprano para juzgar si estoy contenta o no con el gobierno, para mí lo importante es que la gente esté contenta, yo creo que el verdadero cambio no está en ningún presidente sino en nosotros, en decir, no a la corrupción, nosotros somos los que podemos cambiar este país".

También dijo que se viene un tema titulado "Rómpeme el corazón", que es un blues y viene un sencillo que saldrá en redes el 3 de mayo. "Esta canción se llama ‘Ábranse perras’".

Este miércoles se presentará en Querétaro, el 4 de mayo en Villahermosa y el 9 en San Luis Potosí (entre otras presentaciones), en junio tendrá dos conciertos en la Ciudad de México el 27 y 28.

OA