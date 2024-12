Gloria Gaynor contagia con música disco al Remind GNP

Los sonidos del recuerdo a través del dance, el rock, el pop y la cumbia, entre otros, se mezclaron con la energía y vitalidad del público tapatío con la edición 2024 del Remind GNP, que se llevó acabo en el Campo Titanes, a un costado del Parque Metropolitano este sábado 7 de diciembre. La fiesta comenzó desde el mediodía hasta poco después de las 23:00 horas cuando cerró la velada la icónica Gloria Gaynor, quien contagió a los asistentes con los sonidos de la música disco, vestida glamorosa con pantalones rosas y un blusón estampado con motivos metálicos.

La leyenda de la música sorprendió a propios y extraños con su frescura y calidez a través de éxitos como "Goin out of my head". "Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes. Me encanta México. Tuve una casa en Acapulco hace muchos años", dijo la estrella para después interpretar el éxito de Sia, "Unstoppable". "Me encanta oír sus voces, espero que recuerden esta canción", compartió para después darle paso a uno de sus grandes hits: "Never can say goodbye". Además también cantó con uno de sus músicos, Will, para ponerle intensidad a la noche.

"Soy cristiana. Y Jesucristo está presente en mí cada día y cada noche. Él se hace presente sobre todo en Navidad y estas fechas. Él siempre piensa en mí", confesó y luego sonó la canción cristiana "Who am I", además interpretó el cover de Christina Aguilera "Beautiful".

En el repertorio se incluyeron "Killing me softly with his song", "Last Dance" y por supuesto el clásico de clásicos que ha trascendido generaciones "I Will Survive".

El público fue diverso, entre edades distantes y gustos eclecticos, eso sí las filas eran considerables tanto para el cashless como para la compra de comida.

Al caer la tarde, Moenia encendió los ánimos con música electropop a través de canciones como "Tú sabes lo que quiero", "Déjame entrar", "Estabas ahí" y "Lo que tú digas", además de "No importa que el sol se muera" a dueto con su corista Dulce.

"Gracias. No saben la alegría y la energía que nos da estar aquí con ustedes esta tarde, nos encanta. Por la tarde las luces (de su espectáculo) no se ven tan bien a esta hora, pero ustedes sí brillan. Estamos muy agradecidos por habernos invitado a este último festival del año para nosotros. Grandes historias las que hemos vivido en Guadalajara", dijo Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia. "Brindemos porque estamos vivos y con rica música".

La banda tuvo problemas de audio mientras Alfonso conversaba con la gente, pero todo fluyó y otros temas que sonaron fueron "Manto estelar", "En qué momento", "No dices más", "Ni tú ni nadie", "Morir tres veces" y "No puedo estar sin ti".

Luego llegó el turno de La Revolución de Emiliano Zapata, una de las grandes bandas icónicas del rock local, quien ambientaron con sus temas característicos, así como con un tributo a Jimi Hendrix y temas como "Mi forma de sentir", pieza que hiciera famosa Pedro Fernández.

El chileno Beto Cuevas fue el siguiente en mostrarle su repertorio al público asistente donde avisó que un nuevo álbum se aproxima en 2025 y que justo con su participación en el Remind GNP cerraba sus actividades de este año. El rockero abrió con temas como "Aquí" y "Vuelvo".

"La alegría que me da estar qui con ustedes, han tenido música buena durante este festival y espero aportar mi granito de arena a este show", expresó, para luego cantar "Hombre", tema que hiciera famoso con La Ley. "Este es mi último concierto de este año, el próximo por supuesto que voy a volver". Otras canciones con las que también deleitó al público fueron "Animal" y "Paraíso", sin dejar de lado "Intenta amar" y "El duelo".

Quien causó mucha expectativa entre el público fue Locomía, congregándose mucha gente para ver su espectáculo, sin embargo hubo fallas técnicas que retrasaron el show 14 minutos, además, el playback fue el protagonista y la sensación que se vivió entre la audiencia fue de desencanto porque esperaban más de este ensamble español. Entre las piezas que ofrecieron fueron "Imperium" y mixes que incluían sus hits como "Rumba, samba, mambo". Ricky Arenas, Harold Cala y Eden Cañadas, agradecieron la paciencia y el cariño del público, además, presentaron un par de temas nuevos, entre ellos "Ibiza".

Entre el elenco que también estuvo presente, resaltó la participación de Los Amigos Invisibles, La Sonora Dinamita, Los Rayo Backs y The Queen Experiencie, un gran tributo a la música de la banda británica Queen.