Gisele Bündchen y Tom Brady celebran 10 años de amor

Tom Brady y Gisele Bündchen festejan este martes 10 años desde que caminaron juntos hacia el altar, y para conmemorar la ocasión, la estrella de futbol americano dedicó un conmovedor mensaje a la supermodelo, quien publicó fotos inéditas de su boda.

Tom Brady no escatimó en palabras de amor y aseguró que nunca imaginó lo mucho que iba a llegar amar a su esposa y familia en estos 10 años, asimismo, confesó que la modelo se ha convertido en su roca y la luz de su vida.

"Hace diez años, no me di cuenta de cuánto podía amarte a ti y a la familia que creamos juntos. ¡Mi corazón está tan lleno y estoy tan bendecido! Sé que nuestro viaje no ha sido fácil pero los desafíos que hemos superado han fortalecido nuestro vínculo y nuestro amor se ha hecho más profundo. Gracias por amarme, por apoyar mis sueños y por alimentar a nuestra familia de la manera que solo tú puedes. Tu eres mi roca, mi amor y mi luz! Te amo y amo a nuestra familia!"

Pero eso no es todo, Gisele compartió un par de postales en las que se ve uno de los momentos más románticos y tiernos de su boda, la cual se realizó con mucha discreción y alejada de los reflectores, y aunque la ex ángel de Victoria's Secret compartió el año pasado una postal de su enlace nupcial en la que se puede apreciar su espectacular vestido de novia. En esta ocasión, Gisele publicó una imagen de uno de los momento más esperado de la ceremonia: cuando los novios se ven frente al altar.

Además de esto, la top model escribió un mensaje con el que demostró que su matrimonio está en una de sus mejores etapas:

"No puedo creer que ya hayan pasado 10 años desde que elegimos caminar juntos por esta vida... ¡y qué increíbles 10 años hemos tenido! No hay nada que yo ame más en este mundo que tú y nuestra familia. Gracias por estar en este viaje conmigo y por hacer el trabajo que se necesita para que sea tan especial. Que sigamos creciendo juntos, caminando juntos, apoyándonos y amándonos unos a otros durante muchos años".

Tom y Gisele tienen dos hijos juntos, Vivian y Benjamin, sin embargo, el hijo de 11 años de edad de Brady con Bridget Moynahan, Jack, también es parte importante y fundamental de la alegría y bienestar de esta familia.

JB