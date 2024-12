Gala Montes y Michel Duval viven una Navidad de pesadilla

La época decembrina llegó y por ende las películas de temporada, una de ellas es '¡Hasta la Madre de la Navidad!', cinta protagonizada por Gala Montes y Michel Duval y que cierra la trilogía conformada junto con '¡Hasta la madre del Día de las Madres!' y '¡Hasta la madre del Día de los Muertos!'. La cinta ya disponible en Prime Video.

Montes compartió con EL INFORMADOR que desde el inició se ideó como una trilogía. "Las grabamos en orden cronológico, ya pasó bastante tiempo desde la primera. Estamos muy contentos de que la gente pueda adentrarse en esta saga de 'Hasta la madre...'. Es una película con la que se van a divertir un montón", comentó la actriz.

Por su parte Michel Duval enfatiza que se trata de una comedia inteligente, alejada de ese denominado humor de 'pastelazo'. "El texto ayuda muchísimo. La película está escrita por Adriana Pelusi, ella es una maestra de la comedia. Además, estuvimos bajo la dirección de Javier Colinas, es un gran director de comedia. Lo que a mí me tocó era escuchar y tomar decisiones innovadoras, creativas" Duval enfatiza del trabajo en equipo. "La clave es depender un poco de tus compañeros. Creo que de nada sirve que uno trate de ser cómico. Creo que lo que hacen estas películas muy divertidas es como los personajes transitan estas situaciones tan incómodas juntos y creo que ahí es donde encuentras la llave a la gloria de la comedia".

En la película también actúan Anette Michel, Alejandro Camacho, Leticia Huijara, Giovanna Reynaud, Axel Trujillo, Kenneth Lavíll, e Ignacio Guadalupe, quienes abordarán de manera distinta el tema de la Navidad, por lo cual muchos se sentirán identificados con alguno de los personajes de esta cinta, apunta Montes.

"Somos un elenco de nueve actores de todo tipo de edades, entonces estoy segura que toda la familia se va a ver reflejada en este proyecto que no busca imitar otras películas estadounidenses, sino tener su propia esencia en México. Está hecha por mexicanos para mexicanos, con sus chistes, sus anécdotas, con su propia esencia".

"Creo que es muy única y creo que justamente el ver a estas familias mexicanas con sus contrastes es súper interesante. Eso es lo divertido, el ver que cada quien está viviendo la Navidad desde su propia perspectiva", complementa Duval.

La actriz enfatiza que siempre al interpretar un personaje busca puntos en donde puede reflejarse para así darle credibilidad a la actuación. "Uno siempre busca con qué se pueda identificar y por supuesto que en algún momento se puede aparentar la felicidad y romantizar demasiado esto (la Navidad). La realidad es que muchas veces no hay dinero para celebrar la Navidad. Estás peleado con familiares, es algo completamente normal, el chiste es no idealizar, al final lo importante no está en los regalos sino en la persona que te da el regalo".

Para el hijo de la también actriz cómica Consuelo Duval, el 2024 fue muy generoso, pues lo terminó trabajando, sin embargo, el siguiente año lo tomará con mayor templanza y calma.

"Estoy dejando que la vida fluya, que llegue lo que tenga que llegar. He estado visionando mucho, pero también ya dejándome de preocupar mucho por el aspecto laboral. Creo que nosotros los actores tenemos esta noción de mezclar la vida personal con lo laboral y creo que yo fui víctima de eso durante mucho tiempo. Ahora mi valor personal no depende de mi valor laboral".

Duval puntualizó que se encuentra en la oportunidad perfecta para poner a prueba lo que he aprendido y que llegue lo que tenga que llegar. Además que ya alista su carrera musical. "Estoy muy feliz con la música que estoy sacando, acabo de estrenar canción, somos actores, pero sobre todo somos artistas y tenemos medios diferentes de expresar nuestro interior".

Montes compagina con esa misma filosofía ya que también muestra despreocupación por lo que el destino le depare.

"Tomé la decisión de simplemente fluir y arriesgarme un poco más porque me interesa mucho la música. Me gusta mucho porque puedo reflejar otras cosas que a veces de actor no puedes, y bueno, estoy muy contenta porque voy a ser mi primer Lunario el próximo año. Ya estoy planeando a nivel creativo lo que presentaremos. Vienen muchas sorpresas en la música".

