Gael García celebra triunfo de Gustavo Petro en Colombia; lo critican

Este domingo los ciudadanos de Colombia ejercieron su derecho al voto y por primera vez en su historia decidieron que un representante de la izquierda, Gustavo Petro, sea quien esté al frente de su gobierno.

“Ahora a trabajar y generar concordia”

Según el conteo oficial, el ahora presidente electo venció con más del 50 por ciento de los votos a su contrincante Rodolfo Hernández.

Tras darse a conocer la noticia, uno de los primeros en reaccionar fue el actor mexicano Gael García, quien utilizó sus redes sociales para celebrar la democracia colombiana y felicitar a Petro por su triunfo: "Qué alegría, compas. Qué gusto que ganó Petro y Francia. Felicidades, compas Colombianos y Colombianas. Qué alegría. Ahora a trabajar y generar concordia. ¡Abrazos!", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Pese a que las intenciones de García Bernal eran buenas, sus palabras dividieron a sus seguidores, pues mientras algunos agradecieron por su apoyo al nuevo gobierno y el cambio en el país centroamericano, otros le pidieron no opinar sobre temas que desconoce y el recordaron que él fue uno de los promotores del gobierno de izquierda en México, mismo que sido muy criticado.

"Tú no sabes nada de la política colombiana por ende no deberías opinar de cosas que desconoces. Bastante tuviste con promover la campaña del presidente de México y votar por él para tener los funestos resultados que se tienen", "Jajajaj es ridículo porque mientras apoyas países latinoamericanos tú vives en España o Estados Unidos", "Déjate de meter en lo que no sabes, que desgraciadamente existe gente en la que tienes injerencia", "¿A poco sí te alegras?, "Diría que pretendes parecer políticamente correcto", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Qué alegría, compas. Qué gusto que ganó Petro y Francia. Felicidades, compas Colombianos y Colombianas. Qué alegría.

Ahora a trabajar y generar concordia. ¡Abrazos! @petrogustavo @FranciaMarquezM — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) June 19, 2022

Artistas locales promovieron el voto

Durante toda la jornada electoral, cantantes como Sebastián Yatra, Maluma, Karol G, entre otros famosos colombianos ejercieron su derecho como ciudadanos colombianos e invitaron al público a emitir su voto.

El intérprete de "Tacones rojos" llamó a sus compatriotas para unirse y elegir un mejor rumbo para el país, además compartió cuál fue el candidato por el que no votó: "Votar en blanco, es dejar que elijan por ti", escribió en sus historias.

El "pretty boy" también quiso hacer conciencia entre sus paisanos en un día "decisivo" para la historia de Colmbia, por lo que hizo la invitación a no dejar que nadie eligiera el rumbo que debía tomar el país.

Roger Waters también expresó su apoyo

Por otra parte, Roger Waters, el cofundador de Pink Floyd, una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, publicó un video de más de seis minutos en su cuenta de Twitter y le expresó su total apoyo al representante de la izquierda, Gustavo Petro.

Durante la noche del pasado sábado 18 de junio, el músico británico se dirigió al pueblo colombiano para expresarles que estaba siguiendo muy de cerca el ejercicio democrático y pidió reflexionaran antes de acudir a las urnas: "Hace 12 años en 2010, presenté ‘El Muro’ en Bogotá, recuerdo que los estudiantes locales protestaban por la visita del entonces presidente de EE.UU., George W Bush. Nada ha cambiado en los Estados Unidos, Bush y Biden son la misma bestia. Biden estará apoyando a la extrema derecha durante las elecciones. ¡Basta!, Toda la gente, en todas partes debería tener derecho a una democracia genuina con la libertad de expresar sus deseos, demandas y sueños sin temor a represalias, a la detención o incluso a la muerte", dijo.

Además se refirió sobre la violencia electoral que actualmente se vive en el país y lo necesario que es para los ciudadanos que las cosas cambien definitivamente:

"Me uno al pueblo colombiano, a los movimientos de solidaridad internacional y a los activistas por la democracia y los derechos humanos para exigir, primero: la liberación inmediata de jóvenes activistas detenidos en el marco del llamado "Plan Democracia"; segundo, el fin de la violencia política que cobra vidas cada día; tercero, que la voz del pueblo colombiano sea escuchada y respetada en estas elecciones y que a la voz del pueblo pueda dar un paso a un nuevo amanecer", finalizó.

AC