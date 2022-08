Gabriela de la Garza saca las garras en “Las Vocales”

Un desafío divertido es el que llegó para Gabriela de la Garza ante la trama de “Las Vocales”, filme que alista su estreno el próximo 31 de agosto, en exclusiva por la plataforma ViX +.

La cinta es dirigida y coescrita por Silvia Tort y apuesta por la comedia como hilo conductor para seguir la vida de un grupo de madres de familia que se enfrentan a una peculiar lucha de poder por destacar como representantes escolares.

La actriz Gabriela de la Garza da vida a la vocal estrella, “Roberta”, y en entrevista con EL INFORMADOR destaca el ingenio puesto en esta historia, que presentará a los espectadores cómo las madres de familia se adentran a los chats escolares (vía WhatsApp), en los cuales más allá de estar al pendiente de lo que acontece en la escuela y la convivencia de sus hijos, los convierten en un verdadero campo de batalla en el que todas las vocales del colegio establecen estrategias para tener el control absoluto de las decisiones.

“Las vocales son las representantes de los grupos en las escuelas, son los enlaces entre las mamás y la escuela, pero ‘Roberta’ es una mujer líder, controladora, que le gusta tener todo en orden, ser parte de las decisiones importantes que se toman en la escuela”.

Gabriela de la Garza señala que su personaje “Roberta”, tendrá que elaborar un plan para conservar su puesto como la vocal principal de su grupo ante la llegada de nuevos miembros como “Claudia”, quien también estará dispuesta a hacer lo necesario por defender a su hijo; sin embargo, la ambición de sus colegas la orillan a tomar decisiones que no siempre resultarán para un beneficio colectivo, pues contrario a sus ideales iniciales, en el caso de “Roberta” su caminar en esta lucha la harán sacar lo peor de sí para defender sus posturas aunque eso la convierta en la villana de esta historia.

“Se puede decir que soy la villana, pero la verdad es que ella no se percibe así, es una mujer que está haciendo lo mejor que puede por su hija, lo hace de una forma que no es la correcta, pero en lo que se da cuenta tiene una transformación importante, es el mensaje lindo que tiene esta película. Ella se da vuelo haciéndoles la vida imposible a otras personas en la escuela”.

Desde otra mirada

Gabriela de la Garza, quien protagoniza “Las Vocales” junto a Ana González Bello, Rocío Verdejo, Tania López, Ligia Uriarte, Susana Alexander, César Rodríguez, Italivi Orozco, Luis Orozco y Rubén Blanco, entre otros, puntualiza que esta historia mostrará otras perspectivas sobre cómo el mundo escolar y cómo los padres de familia juegan un rol importante en las decisiones respecto a la educación de sus hijos, además de que se exploran los miedos, anhelos y frustraciones que tienen los adultos.

“Cada quien tiene una historia detrás, cada quien está viviendo problemas que no vemos a simple vista, que están de lado, ocultos a los demás, cada quien está librando sus propias batallas, creo que eso también se ve en los personajes. Si bien es una comedia y es una historia divertida, también tiene un trasfondo, los personajes se transforman y se dan cuenta de que el camino es ser aliadas, caminar juntas, de no ser enemigas, que eso retribuye a nosotras mismas, a nuestra comunidad”.

Pero no solo este divertido enredo escolar fue lo que atrajo a Gabriela de la Garza a formar parte de “Las Vocales”, resaltando que si bien tiene una amplia experiencia y pasión por los dramas como lo ha hecho en “Monarca” o “Las Aparicio”, la comedia fue algo que buscaba para mostrar su faceta más divertida.

“Me atrapó que fue una comedia, porque después de estos años con tanto miedo, incertidumbre, con cosas negativas, yo estaba buscando hacer una comedia, algo que al público le divirtiera, que le hiciera reír y despejarse un poco, tomar la vida un poco más a la ligera. Me encantó la historia, yo como mamá he pasado también por ahí, en todas estas anécdotas que se dan por los chats de mamás y papás, he conocido a varias ‘Robertas’ en mi vida, tuve muchas referencias”.

Lo que viene

Tras protagonizar la película “La vida en el silencio” (Prime Video), formar parte de la tercera temporada de “¿Quién mató a Sara?” (Netflix) y “Amarres” (HBO Max), Gabriela de la Garza está lista para avanzar en sus nuevos proyectos como la gira nacional que se contempla con la obra de teatro “Dos locas de remate”, junto a Susana Zabaleta, luego de finalizar su temporada en el Teatro Libanés, de la Ciudad de México.