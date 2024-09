Gabriel "The Gun" Gonzalez, miembro de No Doubt, fallece a los 57 años

De acuerdo con varios deportes, Gabriel "The Gun" Gonzalez falleció a los 57 años de edad. El músico era el trompetista de No Doubt en su alineación fundacional, aunque también fue conocido por sus participaciones en las bandas californianas The Untouchables y Save Ferris.

Quien confirmó el fallecimiento del músico fue un representante de su familia que dio la información a SPIN Magazine. La causa habría sido un accidente de motocicleta ocurrido en Hermosa Beach, California.

Nacido en julio de 1967, Gonzalez era parte de la primera generación de una familia cubano americana. Su dominio de la trompeta gracias a la inclusión del músico en la banda escolar en Loara High School le permitió unir fuerzas con Gwen Stefani y su hermano Eric, ya que los tres se encontraban en la misma escuela. Después, Gonzalez hizo sus estudios en la Escuela de Música de Berklee en Boston.

Gabriel "The Gun" Gonzalez es considerado uno de los trompetistas más reconocibles dentro del movimiento del género "ska punk" que fue un tipo de música muy popular en las décadas de los 80s y 90s.

Además de la música, Gonzalez es co escritor de varios éxitos de No Doubt como "Paulina" y "Total Hate '95".

OB