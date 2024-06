Franz Ferdinand abrirá los conciertos de The Killers en México

The Killers regresará a México , pero esta vez no estarán solos, ya que se ha confirmado que Franz Ferdinand , la banda liderada por Alex Kapranos, los acompañará. Esta es una excelente noticia para los amantes de la música, ya que ambas bandas también se presentarán en el Festival Pulso GNP de Querétaro el próximo 12 de octubre.

Para aquellos que no puedan asistir a ese concierto, ahora tendrán la oportunidad de ver a ambas bandas en el nuevo Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, donde se organizaban eventos como el Vive Latino.

The Killers da la sorpresa

La banda liderada por Brandon Flowers tiene un gran cariño por el público mexicano, como lo ha demostrado en numerosas ocasiones, siendo junto a Interpol una de las bandas extranjeras que más veces ha visitado México.

La última vez que se presentaron en el país fue en marzo de 2023, en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Imploding The Mirage . También se presentaron en Guadalajara y encabezaron el festival Pal Norte en Monterrey.

Ahora, The Killers regresará a México con la noticia de que Franz Ferdinand, conocidos por canciones como "Take Me Out", "Do You Want To" y "No You Girls", los acompañará en sus cuatro conciertos en México, según lo anunciado por las redes oficiales de OCESA.

¿Cuándo son los conciertos de The Killers en México?

La banda británica tendrá cuatro conciertos en México:

El 3 de octubre en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara .

. El 5 y 6 de octubre en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México (antes Foro Sol).

(antes Foro Sol). El 9 de octubre en el Estadio Banorte en Monterrey.

EE